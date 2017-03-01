Айсултан Назарбаев: Не валите на меня все существующие проблемы

«Новость разошлась довольно быстро, и похоже уже не новость. Но все же будет правильно, если выскажусь лично.



Вчера я был назначен на должность в ФФК. Удивительно, но многие даже не заметили, что она указана с приставкой “исполняющий обязанности”. Зря не заметили — это важно. Пока что заголовки типа “Айсултан Назарбаев стал вице-президентом ФФК” не соответствуют действительности. Есть специальная юридическая процедура, и до того момента я не вице-президент.



Некоторые уже успели меня поздравить, некоторые нашли в этом повод для негативных высказываний. Им уже “все понятно”. Но, уверен, есть достаточно мудрых людей, которые не торопятся с суждениями и ждут от меня комментариев. Для таких хочу сказать кое-что.



Все вы свидетели моей жесткой позиции в отношении прежнего руководства ФФК. Я не отказываюсь ни от одного слова упрека и обвинения, которое адресовал туда. Мои высказывания имели одну главную цель — запустить механизм преобразования в нашем футболе. Насколько мы сможем изменить казахстанский футбол, настолько мы, казахстанцы, сильны улучшить и остальные стороны нашей жизни.



Для меня очевидно, что высказывать самые категоричные суждения не означает быть “профессиональным оппозиционером”. Я не в оппозиции к национальному футболу! Поэтому когда новые люди протянули мне руку и предложили созидать вместе, я не смог в неё плюнуть. Мы встретились с новой руководящей командой ФФК. Поговорили крайне откровенно. Когда я услышал адекватные слова людей, объективно оценивающих состояние дел, признающих глубину возникших и накопленных проблем, когда поговорил с ними и обсудил видение выхода из сложившейся ситуации — решение пришло само собой.



Сейчас, чтобы начать подъем нашего футбола, нужен мир, согласие и всеобщие созидательные усилия. Мы должны объединяться, поэтому я делаю именно то, что должен. Не зависимо от того, чего хотелось бы лично мне. В моем сегодняшнем решении ноль моих амбиций. Я не руководитель ФФК, не определяю стратегию, не влияю на большинство направлений в работе федерации. Сам футбол учит нас быть командой, когда мы выходим на поле. Тут уже нет места личному, нет места разногласиям и эмоциям. Если есть общая цель, она движет всеми. Поэтому сейчас в команде ФФК я простой, почти рядовой работник, готовый взяться за отдельный участок и привести его в порядок для общего блага.



Наладить связи с ФИФА, УЕФА и национальными федерациями сегодня — это один из важнейших вопросов для нашего развития. Мы должны заручиться максимальной поддержкой большой футбольной семьи, раз решили переходить к глубоким внутренним преобразованиям. Один мой товарищ увидел большой символизм в том, что я прихожу в ФФК в годовщину смерти своего отца, ещё и на международное направление… Почему мы всегда и во всем ищем символы? Хотя, конечно, для меня лично это повод почтить память отца. Однозначно, не найти ни одного трезвого казахстанца, который не признавал бы значимость сделанного тогда: мы в УЕФА, друзья! Теперь Казахстан не просто в еврофутболе — благодаря футболу мы часть европейского комьюнити, европейской культуры! Не знаю, смогу ли я сделать для нашего футбола больше, чем в свое время сделал мой отец, но точно буду стараться.



Мои ближайшие планы — изучить все изнутри, пройти процедуру утверждения в должности, разработать и согласовать стратегию работы. Я по прежнему открыт для общения. Конструктивного общения! Друзья, пожалуйста, не валите на меня все существующие проблемы», — написал Назарбаев.