Кахабер Цхададзе: Мы перестроили схему

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— Жерар Гоу будет играть, но он не один нападающий в команде. Мы перестроили схему и выдвинули Бауыржана Турысбека на позицию форварда. Он несколько матчей сыграл на этой позиции. Сыграл удачно в контрольных встречах. Поэтому Гоу не один в атаке.