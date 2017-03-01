Кахабер Цхададзе: Мы перестроили схему
Главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе рассказал об изменениях в его команде.
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Видимо, что-то случилось...
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— Жерар Гоу будет играть, но он не один нападающий в команде. Мы перестроили схему и выдвинули Бауыржана Турысбека на позицию форварда. Он несколько матчей сыграл на этой позиции. Сыграл удачно в контрольных встречах. Поэтому Гоу не один в атаке.
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