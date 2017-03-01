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1 марта 2017, 10:59 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Кахабер Цхададзе: Мы перестроили схему

Главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе рассказал об изменениях в его команде.

Главный тренер <span class=error>Кайрата</span> <span class=error>Кахабер</span> Цхададзе рассказал об изменениях в его команде. Увеличить
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— Жерар Гоу будет играть, но он не один нападающий в команде. Мы перестроили схему и выдвинули Бауыржана Турысбека на позицию форварда. Он несколько матчей сыграл на этой позиции. Сыграл удачно в контрольных встречах. Поэтому Гоу не один в атаке.

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