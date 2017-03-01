Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28929715/
1 марта 2017, 10:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Италии утверждают, что Конте согласился по окончании сезона возглавить «Интер»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте согласился возглавить «Интер» после завершения текущего сезона.

Главный тренер <span class=error>Челси</span> <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> согласился возглавить <span class=error>Интер</span> после завершения текущего сезона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает Tuttosport, китайские владельцы миланского клуба предложили итальянскому специалисту контракт на четыре года с окладом € 15 млн за сезон.

Отмечается, что Конте согласился перейти в «Интер» после того, как предложение с € 11 млн было повышено до € 15 млн. В настоящее время представители китайского консорциума ведут переговоры с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, чтобы согласовать досрочное соглашение Конте с лондонским клубом.

Конте возглавил «Челси» перед нынешним сезоном. Под его руководством «синие» после 26 туров занимает первое место в чемпионате Англии.

Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»