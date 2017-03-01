В Италии утверждают, что Конте согласился по окончании сезона возглавить «Интер»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает Tuttosport, китайские владельцы миланского клуба предложили итальянскому специалисту контракт на четыре года с окладом € 15 млн за сезон.

Отмечается, что Конте согласился перейти в «Интер» после того, как предложение с € 11 млн было повышено до € 15 млн. В настоящее время представители китайского консорциума ведут переговоры с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, чтобы согласовать досрочное соглашение Конте с лондонским клубом.



Конте возглавил «Челси» перед нынешним сезоном. Под его руководством «синие» после 26 туров занимает первое место в чемпионате Англии.