В Италии утверждают, что Конте согласился по окончании сезона возглавить «Интер»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте согласился возглавить «Интер» после завершения текущего сезона.
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Как сообщает Tuttosport, китайские владельцы миланского клуба предложили итальянскому специалисту контракт на четыре года с окладом € 15 млн за сезон.
Отмечается, что Конте согласился перейти в «Интер» после того, как предложение с € 11 млн было повышено до € 15 млн. В настоящее время представители китайского консорциума ведут переговоры с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, чтобы согласовать досрочное соглашение Конте с лондонским клубом.
Конте возглавил «Челси» перед нынешним сезоном. Под его руководством «синие» после 26 туров занимает первое место в чемпионате Англии.
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