Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28929711/
1 марта 2017, 10:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мойя: На следующей неделе продлю контракт с «Атлетико»

Голкипер мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Мойя не покинет свой нынешний клуб по окончании текущего сезона, сообщает AS.

Согласно информации источника, в столичном клубе довольны футболистом и предлагают ему годичную пролонгацию соглашения. Действующий контракт игрока с «Атлетико» в силе до лета 2017 года. В зависимости от уровня выступления у Мойи будет возможность продлить соглашение ещё на один год.

«В Атлетико» знали, что я хочу остаться в клубе, и также хотят, чтобы я остался. На следующей неделе продлю контракт с «Атлетико», — приводит слова Мойи AS.

Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»