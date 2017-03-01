Мойя: На следующей неделе продлю контракт с «Атлетико»

Согласно информации источника, в столичном клубе довольны футболистом и предлагают ему годичную пролонгацию соглашения. Действующий контракт игрока с «Атлетико» в силе до лета 2017 года. В зависимости от уровня выступления у Мойи будет возможность продлить соглашение ещё на один год.



«В Атлетико» знали, что я хочу остаться в клубе, и также хотят, чтобы я остался. На следующей неделе продлю контракт с «Атлетико», — приводит слова Мойи AS.