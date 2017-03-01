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1 марта 2017, 10:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Райо Вальекано» информировал Зозулю, что он должен присоединиться к команде

Руководство «Райо Вальекано» информировало украинского нападающего Романа Зозулю о том, что он должен присоединиться к команде, передаёт AS.

Руководство <span class=error>Райо</span> Вальекано информировало украинского нападающего Романа Зозулю о том что он должен присоединиться к команде передаёт AS. Увеличить
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Испанский клуб сообщил агенту футболиста, что не продлевает срок его тренировок в составе «Бетиса». Ожидается, что Зозуля прибудет на место назначения вечером 1 марта, несмотря на то что представители игрока делают всё, чтобы он продолжал тренироваться с «Бетисом».

Зимой «Райо Вальекано» отказался от аренды украинского форварда из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. ФИФА дала Зозуле разрешение вернуться в «Днепр», но клубу из Днепропетровска запрещено регистрировать новых игроков из-за финансовых долгов перед бывшими сотрудниками и тренерами.

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