«Райо Вальекано» информировал Зозулю, что он должен присоединиться к команде
Руководство «Райо Вальекано» информировало украинского нападающего Романа Зозулю о том, что он должен присоединиться к команде, передаёт AS.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Испанский клуб сообщил агенту футболиста, что не продлевает срок его тренировок в составе «Бетиса». Ожидается, что Зозуля прибудет на место назначения вечером 1 марта, несмотря на то что представители игрока делают всё, чтобы он продолжал тренироваться с «Бетисом».
Зимой «Райо Вальекано» отказался от аренды украинского форварда
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter