«Райо Вальекано» информировал Зозулю, что он должен присоединиться к команде

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Испанский клуб сообщил агенту футболиста, что не продлевает срок его тренировок в составе «Бетиса». Ожидается, что Зозуля прибудет на место назначения вечером 1 марта, несмотря на то что представители игрока делают всё, чтобы он продолжал тренироваться с «Бетисом».



Зимой «Райо Вальекано» отказался от аренды украинского форварда из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. ФИФА дала Зозуле разрешение вернуться в «Днепр», но клубу из Днепропетровска запрещено регистрировать новых игроков из-за финансовых долгов перед бывшими сотрудниками и тренерами.