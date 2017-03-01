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1 марта 2017, 10:40 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Бывший игрок «Ордабасы» перешел в китайский клуб

33-летний хорватский нападающий Иван Божич подписал контракт с футбольным клубом «Далянь Транссенданс», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

33-летний хорватский нападающий Иван <span class=error>Божич</span> подписал контракт с футбольным клубом <span class=error>Далянь</span> Транссенданс сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Божич ранее играл за хорватские «Шибеник» и «Риеку», бельгийский «Беверен» и клубы из поднебесной.

Хорватский нападающий защищал цвета «Ордабасы» в сезоне 2015 года, провел 24 матча, забил 2 гола.

ФК «Далянь Транссенданс» выступает во втором по силе дивизионе Китая.

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