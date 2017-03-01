Бывший игрок «Ордабасы» перешел в китайский клуб
33-летний хорватский нападающий Иван Божич подписал контракт с футбольным клубом «Далянь Транссенданс», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Божич ранее играл за хорватские «Шибеник» и «Риеку», бельгийский «Беверен» и клубы из поднебесной.
Хорватский нападающий защищал цвета «Ордабасы» в сезоне 2015 года, провел 24 матча, забил 2 гола.
ФК «Далянь Транссенданс» выступает во втором по силе дивизионе Китая.
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