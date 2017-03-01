Бывший игрок «Ордабасы» перешел в китайский клуб

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Божич ранее играл за хорватские «Шибеник» и «Риеку», бельгийский «Беверен» и клубы из поднебесной.



Хорватский нападающий защищал цвета «Ордабасы» в сезоне 2015 года, провел 24 матча, забил 2 гола.



ФК «Далянь Транссенданс» выступает во втором по силе дивизионе Китая.