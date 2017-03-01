Несерьезное отношение, или Почему «Атырау» лишился девяти очков

Данный вердикт был обоснован тем, что клуб не выплатил задолженность перед бразильским защитником Джонатасом и черногорским тренером Зораном Филиповичем, оба они работали в нем еще в далеком 2012 году, когда ФК «Атырау» руководил Арман Умбеталиев. То есть, фактически на исправление ситуации было целых четыре года, а зная серьезности организации ФИФА, ждать другого исхода не приходилось.



О том, почему так получилось, какова ситуация в клубе на данный момент, и чего можно ожидать «Атырау» в дальнейшем — в материале республиканского интернет-портала Sports.kz.



Почему?



Тут как раз и объяснять особо ничего не стоит. В нашем футболе не один только «Атырау» не платит вовремя по счетам, и такая же судьба может ждать и другие отечественные клубы, у которых имеются задолженности, — а таковых не так и мало. И если в пределах Казахстана к подобным моментам могут отнестись с пониманием, то в ФИФА, реагируя на обращения «обиженых» нашими функционерами, решает вопрос, как правило, в пользу истцов. Тут уступок уже ждать не приходится — наказание за проступки будет вынесено, и ПФЛК останется его только исполнить. Тем более, что, судя по последним веяниям, в том числе — отправленному обратно в Первую лигу семейскому «Алтаю», прощаться теперь отечественным клубам ничего не будет.



Реально ли было избежать подобного наказания?



Конечно, реально. На это было достаточно много времени, ведь решения просто так в одночасье не принимаются, — тем более, такие. Вопрос в том, что, видимо, это казалось не слишком важным, раз уж никто этим вопросом всерьез, похоже, попросту не занимался. Если просмотреть по цепочке первых руководителей ФК «Атырау» за это время, то после Армана Умбеталиева, при котором и были созданы долги, четыре года в клубе работал Асылбек Жунтербаев, скандалами не отметившийся, да и, как отмечают многие, являвшийся большим профессионалом своего дела. Он покинул свой пост в прошлом году якобы из-за непопадания в Топ-6 КПЛ, хотя, как все помнят, место там попросту было заранее предназначено для другого клуба. С тех пор директором атырауского клуба является Тимур Нигимов, которому, собственно, и придется держать ответ за все происходящее.



Что теперь?



Скорее всего, «Атырау» попробует оспорить данное решение, — на примере все того же «Алтая», у которого была, конечно, совершенно иная ситуация. Но, тем не менее, — шансы какие-то есть, главное, — бороться. А вот тут уже другой вопрос: насколько это будет нужно руководителям клуба? Ведь эти потерянные 9 очков, в конце концов, можно представить причиной низкого положения клуба в итоговой турнирной таблице, и, собственно, тогда они окажутся оправданием руководству за весь сезон, — ведь долги-то созданы не при них, значит, виноваты другие. Но сняты очки были как раз сейчас, и не может быть, чтобы подобный вариант развития событий в клубе не рассматривали. Зато теперь, когда уже точно все в курсе, есть шанс их вернуть.



Нужно быть профессионалами…



…или стараться быть таковыми, по крайней мере. На самом деле, в процессе наблюдения за «Атырау» в последнее время появляется очень много вопросов. Создается впечатление, что никто не думает о будущем клуб. В это межсезонье состав был обновлен практически полностью, из лидеров остался лишь Жасур Нарзикулов, — а ведь были в команде в прошлом сезоне и другие футболисты, хорошо зарекомендовавшие себя, но по каким-то причинам в ней не оставшиеся, или просто оказавшиеся новому руководству не нужными. Складывается впечатление, что целью было набрать других — «своих» игроков. И, что интересно, с рядом из них контракты заключались всего на 10 месяцев, — то есть, фактически — это экономия, но, при этом, на какое будущее в таком случае можно рассчитывать? Все будто бы делается для того, чтобы затем снова произвести масштабную смену части состава команды, — что не может, конечно, не сказаться на итоговом результате.



Непонятки с трансфером



Продолжая тему: в «Атырау» из «Явора» перешел полузащитник Йован Джокич, за трансфер которого, по данным из самого сербского клуба, а именно со слов его президента Драгомира Лазовича, сербы получат 50 тысяч долларов. Вот что конкретно сказал первый руководитель «Явора»: «Трансфер Джокича в Казахстан обеспечил нам 50 тысяч долларов в несколько этапов». После и вице-президент сербского клуба Петар Лазович еще раз подчеркнул, что трансфер стал результатом четкой стратегии клуба. В то же время директор «Атырау» Тимур Нигимов заявляет, что клуб за трансферы не платит. И как это можно понимать? Неужели это сербы доказывают свою клубную состоятельность, вводя в заблуждение ложной информацией о трансферной выплате? Или все же это у нас пытаются скрыть сумму, не положенную к выплате из бюджета?..



Абсурдная ситуация



Нелицеприятная история произошла и с бывшим капитаном «нефтяников» Стефаном Эссаме, которого не вызвали на февральский сбор команды, ничего об этом не сказав, причем, как утверждает сам игрок, в ноябре он на год продлил контракт с клубом, однако его, как оказалось позже, попросту не зарегистрировали. И после нескольких лет, верой и правдой отработанных в клубе, Эссаме оказался фактически выпнут оттуда — даже на телефонные звонки никто из руководства не отвечал. В ответ высказался новый наставник клуба Зоран Вулич, в интервью сайту Kazfootball.kz рассказавший об удивительных вещах: якобы Эссаме прошел два сбора, после чего было решено сделать выбор в пользу соотечественников нового спортивного директора Драгана Джурджевича — Новицы Максимовича и Йована Джокича. Самое непонятное тут то, что сам Вулич пришел в клуб 14 декабря, — откуда ему вообще было знать о заключенном в ноябре контракте, про что говорит Эссаме, и об отсутствии которого он с полной ответственностью заявляет? Или попросту нужно было, чтобы кто-то что-то сказал в защиту клуба? Вот и кинули на амбразуру тренера, готового нести несуразицу.



Подводя итог



В целом же, никого не обвиняя, сегодняшнее решение выглядит вполне закономерным, — просто потому, что в клубе должны серьезнее относиться к решению всех вопросов, поскольку если этого не случится, то можно не вернуть не только эти турнирные баллы, но и лишиться еще новых, — ведь долги у того же «Атырау» были не только перед Джонатасом и Филиповичем. Будем надеяться, что это решение ФИФА о «минусе» приведет «Атырау» в чувство и сработает в будущем для клуба в плюс.