Станимир Стойлов: Когда играешь с «Кайратом», всегда есть желание выиграть
О сборах, работе молодых футболистов и мотивации на матч против «Кайрата» в интервью
пресс-службе клуба рассказал главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов:
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Мы провели хорошие сборы в отличных усл.
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Станимир Стойлов: Когда играешь с «Кайратом», всегда есть желание выиграть.
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Обновить время публикацииовиях. Футболисты плодотворно поработали, теперь важно показать свою игру на поле. Поражение или победа на сборах не имеют определяющее значение, важно то, как ты играешь и в какой форме подойдешь к старту сезона. Во время игр мы хорошо сыграли в обороне, но есть проблемы в атаке, которые нам предстоит решить. Я никогда не делю команду на защитников и нападающих, команда в целом должна хорошо выглядеть как в атаке, так и в обороне.
— Вместе с командой работала группа молодых футболистов, как они себя проявили?
— Им предстоит еще длинная дорога в футболе. Нужно трудиться, пока у них нет навыков работы на высоком уровне, но главное, что они стараются. Если они продолжат в том же духе, через
— Как проявили себя новички команды?
— Я вижу у них старание в тренировочном процессе, и мне это важно. Новые футболисты должны себя сами показать в официальных матчах, чтобы люди могли дать им оценку. Мы брали их в «Астану», зная, что они обладают качествами помочь команде в решении задач.
— 4 марта сезон стартует матчем за Суперкубок. Учитывая, что этот матч является выставочным и не несет турнирного значения, тяжело ли будет команде найти мотивацию на этот матч?
— Когда играешь с «Кайратом» проблем с настроем быть не должно, всегда есть желание выиграть. В матче встретятся две лучшие команды, так что можно ожидать качественный футбол в исполнении обеих команд.
Источник: fca.kz.
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