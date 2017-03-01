Станимир Стойлов: Когда играешь с «Кайратом», всегда есть желание выиграть.

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[Казахстанский футбол] [PROСПОРТ — Казахстан]

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Ситуация на Украине Взаимные санкции РФ и Запада Война в Сирии Экономический кризис Миграционный кризис в Европе Взрывы в Брюсселе Крушение российского авиалайнера в Египте Крушение малайзийского Boeing 777 Трансферы Премьер-Лиги 2016/17 Переходы КХЛ 2016/2017 Крушение Ту-154 в Сочи Атака на Париж.







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Обновить время публикацииовиях. Футболисты плодотворно поработали, теперь важно показать свою игру на поле. Поражение или победа на сборах не имеют определяющее значение, важно то, как ты играешь и в какой форме подойдешь к старту сезона. Во время игр мы хорошо сыграли в обороне, но есть проблемы в атаке, которые нам предстоит решить. Я никогда не делю команду на защитников и нападающих, команда в целом должна хорошо выглядеть как в атаке, так и в обороне.

— Вместе с командой работала группа молодых футболистов, как они себя проявили?

— Им предстоит еще длинная дорога в футболе. Нужно трудиться, пока у них нет навыков работы на высоком уровне, но главное, что они стараются. Если они продолжат в том же духе, через год-два плодотворной работы в «Астане» будут хорошие молодые футболисты. Если же они сейчас подумают, что они уже готовые футболисты, то есть шанс, что они никогда не сумеют заиграть на уровне «Астаны». Сейчас все зависит от них. Мы их поддерживаем, даем им нагрузки и менталитет.

— Как проявили себя новички команды?

— Я вижу у них старание в тренировочном процессе, и мне это важно. Новые футболисты должны себя сами показать в официальных матчах, чтобы люди могли дать им оценку. Мы брали их в «Астану», зная, что они обладают качествами помочь команде в решении задач.

— 4 марта сезон стартует матчем за Суперкубок. Учитывая, что этот матч является выставочным и не несет турнирного значения, тяжело ли будет команде найти мотивацию на этот матч?

— Когда играешь с «Кайратом» проблем с настроем быть не должно, всегда есть желание выиграть. В матче встретятся две лучшие команды, так что можно ожидать качественный футбол в исполнении обеих команд.

Источник: fca.kz.