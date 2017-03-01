Фанаты МЮ напали на Погба, который отказался дать им автограф
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба попал в неприятную историю.
Как сообщает The Sun, французский футболист подвергся нападению со стороны манкунианских фанатов.
Погба вместе с друзьями пришёл в один из ресторанов Манчестера, где несколько болельщиков «МЮ» попросили у него автограф. Француз ответил на просьбу отказом, но фанаты посчитали его поведение неуважительным.
В ответ недовольные болельщики начали кидать в Погба тарелки и попытались наброситься на него, загнав в угол. Драку предотвратили работники заведения, которые вызвали полицию.
Отмечается, что к моменту прибытия представителей правоохранительных органов хулиганов в заведении уже не было.
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