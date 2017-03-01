Фанаты МЮ напали на Погба, который отказался дать им автограф

Как сообщает The Sun, французский футболист подвергся нападению со стороны манкунианских фанатов.



Погба вместе с друзьями пришёл в один из ресторанов Манчестера, где несколько болельщиков «МЮ» попросили у него автограф. Француз ответил на просьбу отказом, но фанаты посчитали его поведение неуважительным.



В ответ недовольные болельщики начали кидать в Погба тарелки и попытались наброситься на него, загнав в угол. Драку предотвратили работники заведения, которые вызвали полицию.



Отмечается, что к моменту прибытия представителей правоохранительных органов хулиганов в заведении уже не было.