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1 марта 2017, 10:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Фанаты МЮ напали на Погба, который отказался дать им автограф

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба попал в неприятную историю.

Как сообщает The Sun, французский футболист подвергся нападению со стороны манкунианских фанатов.

Погба вместе с друзьями пришёл в один из ресторанов Манчестера, где несколько болельщиков «МЮ» попросили у него автограф. Француз ответил на просьбу отказом, но фанаты посчитали его поведение неуважительным.

В ответ недовольные болельщики начали кидать в Погба тарелки и попытались наброситься на него, загнав в угол. Драку предотвратили работники заведения, которые вызвали полицию.

Отмечается, что к моменту прибытия представителей правоохранительных органов хулиганов в заведении уже не было.

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