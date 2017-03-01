Фабрика звёзд. «Аякс»

Академия

Концепция «Аякса» — будущее должно учиться на уроках прошлого. Йохан Круифф выступал за преемственность клуба, за возвращение великого «Аякса», поэтому в последние годы до смерти мэтра многие воспитанники или бывшие игроки клуба вернулись домой. Яп Стам стал тренировать защитников (а сейчас уже уехал делать свою сольную карьеру), Марк Овермарс и Рональд де Бур получили свои тренерские роли, наставником «Аякса» А-Jugend (17−19-летние) стал экс-защитник Георге Огэрару, а Деннис Бергкамп получил должность помощника Франка де Бура. Бергкамп взялся тренировать удар молодых игроков, и свой прогресс после занятий с Нелетучим Голландцем отмечали многие аяксиды — Эль-Гази, Классен, Эриксен.



Академию наградили говорящим названием «Де Тукомст» («Будущее») и создали в ней мощно отлаженную систему — тренеры работают с командами шести возрастов, причём у каждого возраста по два специалиста, меняющих друг друга раз в шесть недель. Делается это, чтобы в клубе было несколько мнений по каждому игроку. В академии занимается 200 детей, которых не держат на клубной базе, а привозят из школ, тренируют, кормят и развозят на автобусах по домам. Детей тоже зовут в «Аякс» по-разному: устраивают Дни таланта, когда просматривают всех, кто заинтересовал скаутов клуба, и используют широченную систему скаутов-волонтёров. Обычно они работают не за деньги — например, за клубный абонемент — и изучают мальчиков по всему городу. Они следят за каждым по нескольку недель, а то и месяцев, а потом просят посмотреть сильнейших главного скаута «Аякса».



Бывший главный тренер «Аякса» Мартин Йол говорил: «Я считаю, цель нашего клуба — готовить молодых игроков для первой команды, а затем продавать. Не за копейки, а за большие деньги». В сущности, это один из ответов на вопрос, почему нынешний «Аякс» соглашается с ролью конвейера — биться в еврокубках, когда ты каждое окно продаёшь какого-то лидера, очень сложно. Каждый год из «Де Тукомст» как минимум 3−4 игрока «Аякса» поднимаются в главную команду, и шансы заиграть есть у всех. А дальше — как в древней Спарте: слабых скидывают в клубы попроще, сильных растят, наращивают их силу и продают.



Ещё одна важная деталь академии «Аякса» — концепция TIPS, разработанная Луи ван Галом и Ко Адриансе. TIPS расшифровывается как «техника, интеллект, личность, скорость». После каждого занятия тренеры «Аякса» ставят оценку всем игрокам, а из оценок составляется инфографика развития. Через такую систему не пройдут слабые ребята — только лучшие.



Хватит лишь нескольких сильных выпускников «Де Тукомст» за последние годы, чтобы понять силу академии:



Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд. Пожалуй, лучшая на сегодня пара защитников в английской Премьер-лиге — один командует в своей штрафной площадке, другой безупречен на перехватах и при начале атак. Длинные вертикальные и диагональные передачи Алдервейрелда, на которые делают серьёзный акцент в обучении защитников «Аякса», стали одним из главных инструментов атаки «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне. В сумме за двоих выручили 19,5 млн евро.



Дэйли Блинд. Сын Данни Блинда, о котором в Амстердаме поначалу говорили, что его продвигает лишь отец. Со временем всё встало на свои места — Блинд съездил на бразильский чемпионат мира, запомнился зрелой игрой на позиции левого латераля, перепробовал три позиции в «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гала и стал самым умным защитником команды, этаким Кэрриком в глубине. Что тоже не новость. Покинул Амстердам за 17,5 млн евро.

Уэсли Снейдер. Парень, который умел на поле всё. Уехал из «Аякса» в мадридский «Реал» за 27,5 млн евро, а три года спустя выиграл Лигу чемпионов с «Интером», дошёл до финала чемпионата мира и стал фаворитом всех болельщиков в борьбе за «Золотой мяч». Да, только болельщиков.



Рафаэль ван дер Варт. Уже в «Аяксе» он выделялся раздутым эго, гулял, встречался с фотомоделью, а когда летом 2005-го ВДВ покинул Амстердам, Йохан Круифф вскипел: «Не знаю, что такой игрок может делать в “Гамбурге”!». Даже для тех времён ван дер Варт стоил копейки — 5,25 млн евро — однако на севере Германии стал играть настолько эффективно, что вскоре попал в мадридский «Реал». Это сейчас ван дер Варт играет в Дании и уверяет, что он на дне своей карьеры, а в середине 2000-х он был звездой и чувствовал себя звездой.

Голландская пирамида

Система футбола в Нидерландах даёт шанс раскрыться любому игроку, не закрепившемуся в топ-академии — как было с Квинси Промесом, с нападающим «Тоттенхэма» Винсентом Янссеном. В голландском чемпионате существует негласная пирамида: лучшие игроки из Эрстедивизии (второй лиги) и аутсайдеров Эредивизии прыгают в команды-середнячки, а оттуда — в состав одного из трёх китов голландского футбола, «Аякса», ПСВ или «Фейеноорда». Вместе с этим растёт и зарплата: если топ-клуб предлагает зарплату в два раза выше, чем середняк, игрока вынуждены отпустить. Дальше — только в европейский топ-клуб.

Такой путь проделал Клас-Ян Хунтелар. Долговязый страйкер не закрепился в ПСВ, поездил по арендам, особенно удачная получилась в «Апелдорн» — 26 мячей в 35 матчах, и за 100 тысяч евро укатил в «Херенвен». А во Фрисландии всегда умели здорово готовить нападающих, достаточно банального перечисления игроков, много забивавших за «Херенвен»: ван Нистелрой, Дост, Томассон, Афонсо Алвес, Сулеймани, Финнбогасон… Подготовили и Хунтелара — зимой 2006-го его забрал «Аякс», спустя три года 20 млн евро за голландца заплатил мадридский «Реал».



Подобная пирамида помогла пробиться наверх и Луису Суаресу. Уругваец попал в «Гронинген» отчасти случайно — скауты прилетели в Уругвай подписывать контракт с Бруно Сильвой, а заодно просмотреть нападающего Элиаса Фигероа. Вот только Фигероа в тот день сыграл бездарно, а Суарес забил, поехал в Гронинген, весь первый сезон спорил с судьями больше, чем забивал. Евгений Левченко рассказывал, что тогда Суарес вызывал лишь негатив: «Он не мог бить по мячу, проигрывал все дуэли, не возвращался назад, мы от него плевались». Луис считался самым ненавистным игроком всей лиги, фанаты «Гронингена» его обожали, но стоило Суаресу собрать вещи в «Аякс» и принести в казну среднего провинциального клуба 7,5 млн евро, как фанаты его прокляли, начали жечь его футболки и встречали дружным криком: «Наёмник!». Наёмник оказался так хорош, что спустя три с половиной года отчалил в «Ливерпуль» за 26,5 млн, а потом стал одним из лучших нападающих мира.

Не всегда игроки, поднимающиеся по пирамиде, могут сделать ещё один шаг вперёд. В один сезон с Суаресом в «Аякс» из «Гронингена» приехали Бруно Сильва и Расмус Линдгрен, не ставшие звёздами. Был и откровенный флоп — покупка у «Херенвена» за 16,5 млн евро Миралема Сулеймани, проведшего всего один сильный сезон во взрослом футболе. Сулеймани был хорош, пока не получил травму мениска и ополчился на всех, от Франка де Бура до врачей.



Но были и другие успехи помимо Хунтелара и Суареса. Пирамида помогла подняться Ясперу Силлессену (купили у «Неймегена» за 3,2 млн, продали «Барселоне» за 13) и Никласу Мойсандеру (вернули у «Алкмара» за 4, вырастили в топ-защитника по меркам чемпионата и отпустили свободным агентом в «Сампдорию»).

Скаутинг в Скандинавии

В январе Йон Стин Ольсен отпраздновал свой 74-й день рождения, а летом он отметит 22-ю годовщину пребывания в «Аяксе». За годы в скаутинге слишком многое поменялось: «Когда я начинал работать, было легко — клубы играли по средам и воскресеньям, можно было посещать три матча в день и отдыхать в остальное время. Теперь я просматриваю по 20 матчей за неделю, и вживую, и на DVD». В середине 1990-х Стин Ольсен пытался зайти в клуб через Луи ван Гала, отправил ему письмо с планом работы, но ван Гал умотал делать «Аякс» в Каталонию, и в скаутский штаб датчанина пристроил соотечественник, Мортен Ольсен.



Его первой находкой был Йеспер Грункьяр, найденный в «Ольборге» и спустя два года проданный за 11,8 млн евро в «Челси». А потом понеслось — поколесив по Дании, Швеции и Финляндии, Стин Ольсен привёз в Амстердам Петри Пасанена, Никласа Мойсандера, Маркуса Розенберга, Николая Бойлесена, Лукаса Андерсена. Главные бриллианты в короне Стина Ольсена — два антипода: скромный датский тихоня Кристиан Эриксен, понравившийся скауту за игру с поднятой головой, предугадывание событий на шаг вперёд, и вечная бомба Златан Ибрагимович. «Стин Ольсен мне как второй отец», — говорил Ибра, вытащенный из «Мальмё», где он уже почувствовал себя звездой, отказался ездить на тренировки и коротал время за PlayStation. Легенда гласит, что Ибрагимовича хотели выгнать из Амстердама уже после первой тренировки, но решили потерпеть.

Даже в 74 Йон Стин Ольсен не утратил нюх на талантливых скандинавов. Зимой 2015-го он вытащил из «Силькеборга» 17-летнего Каспера Дольберга, ещё одного типичного датчанина — тихоню с вечным каменным лицом, обладающего бешеной скоростью, классной техникой и невероятным хладнокровием. В осеннем Der Klassiker с «Фейеноордом» Дольберг сделал чучело из защитника, прокинув мяч мимо него, и парашютом подкинул над вратарём — редкой красоты гол для тинейджера в матче такого накала. Спустя неделю Стин Ольсен, как всегда, сверлил камеру репортёров добрым взглядом и говорил: «Я знал, что в “Аяксе” у парня всё получится».

А ещё

Игравший в 1970-е за «Аякс» Ян де Конинг откопал в румынской «Университате» Кристиана Киву: за 18-летнего защитника из полупрофессиональной команды «Аякс» заплатил 2,5 млн евро, в первых пяти турах Киву нафолил на две красные карточки, уходил с поля чуть не плача, с разбитым сердцем, а у скаута спрашивали, зачем он вообще купил румына. Это стало ясно позже — Киву не умерил свою страсть к карточкам, зато заряжался на большие матчи, стал капитаном «Аякса» и штатным пенальтистом. Спустя три года Киву ушёл в «Рому» за 20 млн.

У «Аякса» есть несколько клубов-партнёров, один из них входит в систему амстердамцев — тоже «Аякс», только из Кейптауна. Его основная задача — выращивать игроков для главного клуба, и первой ласточкой стал Стивен Пинар, вытащенный из ЮАР летом 2001-го. Спустя пять лет Пинар тоже уехал свободным агентом, в дортмундскую «Боруссию», но уже в статусе одной из главных звёзд голландского чемпионата. Вторым из Кейптауна приехал Тулани Сереро, но из-за постоянных ссор с тренерским штабом африканец так и не стал в главном «Аяксе» основным.



Аркадиуш Милик стал известен скаутам «Аякса» ещё по Польше, когда форвард старался закрепиться в составе скромного «Гурника», но тогда быстрее оказался «Байер». Впрочем, в Бундеслиге у польского форварда дела не заладились, он рванул в Амстердам за поисками игровой практики, и пары матчей хватило, чтобы услышать от экс-форварда сборной Нидерландов Вима Кифта: «Он в восемь раз круче Сигторссона». Исландца летом 2015-го отпустили за копейки, купили Милика за вырученную сумму, а следующим летом продали — в «Наполи» за 32 млн евро.