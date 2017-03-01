Фабрика звёзд. «Аякс»
Продолжаем изучать клубы, где игроков умели и умеют выращивать, и перемещаемся в Амстердам — «Аякс» всегда умел это лучше многих.
Академия
Концепция «Аякса» — будущее должно учиться на уроках прошлого. Йохан Круифф выступал за преемственность клуба, за возвращение великого «Аякса», поэтому в последние годы до смерти мэтра многие воспитанники или бывшие игроки клуба вернулись домой. Яп Стам стал тренировать защитников (а сейчас уже уехал делать свою сольную карьеру), Марк Овермарс и Рональд де Бур получили свои тренерские роли, наставником «Аякса»
Академию наградили говорящим названием «Де Тукомст» («Будущее») и создали в ней мощно отлаженную систему — тренеры работают с командами шести возрастов, причём у каждого возраста по два специалиста, меняющих друг друга раз в шесть недель. Делается это, чтобы в клубе было несколько мнений по каждому игроку. В академии занимается 200 детей, которых не держат на клубной базе, а привозят из школ, тренируют, кормят и развозят на автобусах по домам. Детей тоже зовут в «Аякс» по-разному: устраивают Дни таланта, когда просматривают всех, кто заинтересовал скаутов клуба, и используют широченную систему
Бывший главный тренер «Аякса» Мартин Йол говорил: «Я считаю, цель нашего клуба — готовить молодых игроков для первой команды, а затем продавать. Не за копейки, а за большие деньги». В сущности, это один из ответов на вопрос, почему нынешний «Аякс» соглашается с ролью конвейера — биться в еврокубках, когда ты каждое окно продаёшь
Ещё одна важная деталь академии «Аякса» — концепция TIPS, разработанная Луи ван Галом и Ко Адриансе. TIPS расшифровывается как «техника, интеллект, личность, скорость». После каждого занятия тренеры «Аякса» ставят оценку всем игрокам, а из оценок составляется инфографика развития. Через такую систему не пройдут слабые ребята — только лучшие.
Хватит лишь нескольких сильных выпускников «Де Тукомст» за последние годы, чтобы понять силу академии:
Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд. Пожалуй, лучшая на сегодня пара защитников в английской
Дэйли Блинд. Сын Данни Блинда, о котором в Амстердаме поначалу говорили, что его продвигает лишь отец. Со временем всё встало на свои места — Блинд съездил на бразильский чемпионат мира, запомнился зрелой игрой на позиции левого латераля, перепробовал три позиции в «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гала и стал самым умным защитником команды, этаким Кэрриком в глубине. Что тоже не новость. Покинул Амстердам за 17,5 млн евро.
Уэсли Снейдер. Парень, который умел на поле всё. Уехал из «Аякса» в мадридский «Реал» за 27,5 млн евро, а три года спустя выиграл Лигу чемпионов с «Интером», дошёл до финала чемпионата мира и стал фаворитом всех болельщиков в борьбе за «Золотой мяч». Да, только болельщиков.
Рафаэль ван дер Варт. Уже в «Аяксе» он выделялся раздутым эго, гулял, встречался с фотомоделью, а когда летом 2005-го ВДВ покинул Амстердам, Йохан Круифф вскипел: «Не знаю, что такой игрок может делать в “Гамбурге”!». Даже для тех времён ван дер Варт стоил копейки — 5,25 млн евро — однако на севере Германии стал играть настолько эффективно, что вскоре попал в мадридский «Реал». Это сейчас ван дер Варт играет в Дании и уверяет, что он на дне своей карьеры, а в середине 2000-х он был звездой и чувствовал себя звездой.
Голландская пирамида
Система футбола в Нидерландах даёт шанс раскрыться любому игроку, не закрепившемуся в
Такой путь проделал
Подобная пирамида помогла пробиться наверх и Луису Суаресу. Уругваец попал в «Гронинген» отчасти случайно — скауты прилетели в Уругвай подписывать контракт с Бруно Сильвой, а заодно просмотреть нападающего Элиаса Фигероа. Вот только Фигероа в тот день сыграл бездарно, а Суарес забил, поехал в Гронинген, весь первый сезон спорил с судьями больше, чем забивал. Евгений Левченко рассказывал, что тогда Суарес вызывал лишь негатив: «Он не мог бить по мячу, проигрывал все дуэли, не возвращался назад, мы от него плевались». Луис считался самым ненавистным игроком всей лиги, фанаты «Гронингена» его обожали, но стоило Суаресу собрать вещи в «Аякс» и принести в казну среднего провинциального клуба 7,5 млн евро, как фанаты его прокляли, начали жечь его футболки и встречали дружным криком: «Наёмник!». Наёмник оказался так хорош, что спустя три с половиной года отчалил в «Ливерпуль» за 26,5 млн, а потом стал одним из лучших нападающих мира.
Не всегда игроки, поднимающиеся по пирамиде, могут сделать ещё один шаг вперёд. В один сезон с Суаресом в «Аякс» из «Гронингена» приехали Бруно Сильва и Расмус Линдгрен, не ставшие звёздами. Был и откровенный флоп — покупка у «Херенвена» за 16,5 млн евро Миралема Сулеймани, проведшего всего один сильный сезон во взрослом футболе. Сулеймани был хорош, пока не получил травму мениска и ополчился на всех, от Франка де Бура до врачей.
Но были и другие успехи помимо Хунтелара и Суареса. Пирамида помогла подняться Ясперу Силлессену (купили у «Неймегена» за 3,2 млн, продали «Барселоне» за 13) и Никласу Мойсандеру (вернули у «Алкмара» за 4, вырастили в
Скаутинг в Скандинавии
В январе Йон Стин Ольсен отпраздновал свой 74-й день рождения, а летом он отметит 22-ю годовщину пребывания в «Аяксе». За годы в скаутинге слишком многое поменялось: «Когда я начинал работать, было легко — клубы играли по средам и воскресеньям, можно было посещать три матча в день и отдыхать в остальное время. Теперь я просматриваю по 20 матчей за неделю, и вживую, и на DVD». В середине 1990-х Стин Ольсен пытался зайти в клуб через Луи ван Гала, отправил ему письмо с планом работы, но ван Гал умотал делать «Аякс» в Каталонию, и в скаутский штаб датчанина пристроил соотечественник, Мортен Ольсен.
Его первой находкой был Йеспер Грункьяр, найденный в «Ольборге» и спустя два года проданный за 11,8 млн евро в «Челси». А потом понеслось — поколесив по Дании, Швеции и Финляндии, Стин Ольсен привёз в Амстердам Петри Пасанена, Никласа Мойсандера, Маркуса Розенберга, Николая Бойлесена, Лукаса Андерсена. Главные бриллианты в короне Стина Ольсена — два антипода: скромный датский тихоня Кристиан Эриксен, понравившийся скауту за игру с поднятой головой, предугадывание событий на шаг вперёд, и вечная бомба Златан Ибрагимович. «Стин Ольсен мне как второй отец», — говорил Ибра, вытащенный из «Мальмё», где он уже почувствовал себя звездой, отказался ездить на тренировки и коротал время за PlayStation. Легенда гласит, что Ибрагимовича хотели выгнать из Амстердама уже после первой тренировки, но решили потерпеть.
Даже в 74 Йон Стин Ольсен не утратил нюх на талантливых скандинавов. Зимой 2015-го он вытащил из «Силькеборга» 17-летнего Каспера Дольберга, ещё одного типичного датчанина — тихоню с вечным каменным лицом, обладающего бешеной скоростью, классной техникой и невероятным хладнокровием. В осеннем Der Klassiker с «Фейеноордом» Дольберг сделал чучело из защитника, прокинув мяч мимо него, и парашютом подкинул над вратарём — редкой красоты гол для тинейджера в матче такого накала. Спустя неделю Стин Ольсен, как всегда, сверлил камеру репортёров добрым взглядом и говорил: «Я знал, что в “Аяксе” у парня всё получится».
А ещё
Игравший в 1970-е за «Аякс» Ян де Конинг откопал в румынской «Университате» Кристиана Киву: за 18-летнего защитника из полупрофессиональной команды «Аякс» заплатил 2,5 млн евро, в первых пяти турах Киву нафолил на две красные карточки, уходил с поля чуть не плача, с разбитым сердцем, а у скаута спрашивали, зачем он вообще купил румына. Это стало ясно позже — Киву не умерил свою страсть к карточкам, зато заряжался на большие матчи, стал капитаном «Аякса» и штатным пенальтистом. Спустя три года Киву ушёл в «Рому» за 20 млн.
У «Аякса» есть несколько
Аркадиуш Милик стал известен скаутам «Аякса» ещё по Польше, когда форвард старался закрепиться в составе скромного «Гурника», но тогда быстрее оказался «Байер». Впрочем, в Бундеслиге у польского форварда дела не заладились, он рванул в Амстердам за поисками игровой практики, и пары матчей хватило, чтобы услышать от
Скаутинг «Аякса» меняется, в последнее время клуб берётся покупать всё, что плохо лежит в
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