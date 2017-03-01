Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28929038/
1 марта 2017, 10:11 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Сергей Ковальчук: Будем транслировать товарищеские игры брестского «Динамо» с клубами другого уровня

Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук поделился мнением об информационном освещение жизни команды на сборах в Испании.

Спортивный директор брестского Динамо Сергей Ковальчук поделился мнением об информационном освещение жизни команды на сборах в Испании. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сейчас у нас на просмотре находятся несколько игроков. Тренерский штаб изучает их в ходе занятий и контрольных матчей, ищет возможное усиление. Принято решение не публиковать на официальном сайте их фамилии пока не появится какой-то конкретики.

Что касается трансляций товарищеских матчей, то хочу подчеркнуть, что они носят всего лишь тренировочный характер. Рассматриваем их как часть общего процесса подготовки. Ищутся лучшие схемы и сочетания игроков. Транслировать будем товарищеские игры с клубами другого уровня.

Сейчас все в Испании полностью сосредоточены на подготовке к сезону, поэтому работаем фактически в режиме тишины», — цитирует Ковальчука официальный сайт команды.

Динамо Брс
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ