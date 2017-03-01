Сергей Ковальчук: Будем транслировать товарищеские игры брестского «Динамо» с клубами другого уровня
Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук поделился мнением об информационном освещение жизни команды на сборах в Испании.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Сейчас у нас на просмотре находятся несколько игроков. Тренерский штаб изучает их в ходе занятий и контрольных матчей, ищет возможное усиление. Принято решение не публиковать на официальном сайте их фамилии пока не появится
Что касается трансляций товарищеских матчей, то хочу подчеркнуть, что они носят всего лишь тренировочный характер. Рассматриваем их как часть общего процесса подготовки. Ищутся лучшие схемы и сочетания игроков. Транслировать будем товарищеские игры с клубами другого уровня.
Сейчас все в Испании полностью сосредоточены на подготовке к сезону, поэтому работаем фактически в режиме тишины», — цитирует Ковальчука официальный сайт команды.
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