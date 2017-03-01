Сергей Ковальчук: Будем транслировать товарищеские игры брестского «Динамо» с клубами другого уровня

«Сейчас у нас на просмотре находятся несколько игроков. Тренерский штаб изучает их в ходе занятий и контрольных матчей, ищет возможное усиление. Принято решение не публиковать на официальном сайте их фамилии пока не появится какой-то конкретики.



Что касается трансляций товарищеских матчей, то хочу подчеркнуть, что они носят всего лишь тренировочный характер. Рассматриваем их как часть общего процесса подготовки. Ищутся лучшие схемы и сочетания игроков. Транслировать будем товарищеские игры с клубами другого уровня.



Сейчас все в Испании полностью сосредоточены на подготовке к сезону, поэтому работаем фактически в режиме тишины», — цитирует Ковальчука официальный сайт команды.