Кучин обслужит матч Суперкубка Казахстана-2017
Департамент судейства и инспектирования определил арбитров для обслуживания матча за Суперкубок Казахстана-2017.
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Суперкубок РК
4 марта (суббота)
«Астана» — «Кайрат»
Судьи: Артем Кучин (Караганды), Анатолий Ходин (Атырау), Евгений Бельский (Тараз).
Дополнительные ассистенты судьи: Данияр Сахи (Кызылорда), Денис Измайлов (Талдыкорган).
Резервный судья: Самат Тергеусизов (Алматы).
Инспектор: Александр Мазманьян (зам. Директора ДСИ).
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