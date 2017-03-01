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1 марта 2017, 10:09 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Кучин обслужит матч Суперкубка Казахстана-2017

Департамент судейства и инспектирования определил арбитров для обслуживания матча за Суперкубок Казахстана-2017.

Департамент судейства и инспектирования определил арбитров для обслуживания матча за <span class=error>Суперкубок</span> Казахстана-2017. Увеличить
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Суперкубок РК
4 марта (суббота)

«Астана» — «Кайрат»
Судьи: Артем Кучин (Караганды), Анатолий Ходин (Атырау), Евгений Бельский (Тараз).
Дополнительные ассистенты судьи: Данияр Сахи (Кызылорда), Денис Измайлов (Талдыкорган).
Резервный судья: Самат Тергеусизов (Алматы).
Инспектор: Александр Мазманьян (зам. Директора ДСИ).

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