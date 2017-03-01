ФК «Атырау» начнет новый сезон КПЛ с минусом девять очков
Футбольный клуб «Атырау» начнет новый сезон чемпионата Казахстана по футболу среди команд
премьер-лиги с отрицательный балансом в «минус девять очков», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Профессиональная футбольная лига Казахстана во исполнение обращения Федерации футбола Казахстана о снятии девяти очков с ФК “Атырау”, основанному на необходимости исполнения решений Дисциплинарного комитета FIFA о снятии с ФК “Атырау” трех очков за неисполнение решения по выплате задолженности игроку Jonathas Ricardo Sousa da Costa и шести очков за неисполнение решения по выплате задолженности тренеру Zoran Filipovic, внесла соответствующие изменения (без принятия соответствующего решения) в турнирную таблицу чемпионата среди клубов
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