ФК «Атырау» начнет новый сезон КПЛ с минусом девять очков

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«Профессиональная футбольная лига Казахстана во исполнение обращения Федерации футбола Казахстана о снятии девяти очков с ФК “Атырау”, основанному на необходимости исполнения решений Дисциплинарного комитета FIFA о снятии с ФК “Атырау” трех очков за неисполнение решения по выплате задолженности игроку Jonathas Ricardo Sousa da Costa и шести очков за неисполнение решения по выплате задолженности тренеру Zoran Filipovic, внесла соответствующие изменения (без принятия соответствующего решения) в турнирную таблицу чемпионата среди клубов премьер-лиги сезона 2017 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПФЛК.