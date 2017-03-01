«Валенсия» обыграла «Леганес», «Бетис» добыл волевую победу над «Малагой»

«Валенсия» на своём поле добыла минимальную победу над «Леганесом» — 1:0. Единственный гол на 29-й минуте забил Эльяким Мангала. Гости заканчивали матч вдесятером — на 80-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Альберто Мартин.



В ещё одном матче «Бетис» добыл волевую победу над «Малагой» — 2:1. На 39-й минуте полузащитник «Малаги» Пабло Форнальс забил первый гол в матче. На 48-й минуте Жонас Мартен счёт сравнял, а победу команде из Севильи принёс точный удар Арнальдо Антонио Санабрии на 74-й минуте.

«Валенсия» набрала 29 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице, «Леганес» (21 очко) остался на 16-м месте. «Бетис» (27) переместился на 14-е место, «Малага» (26) занимает 15-ю позицию.