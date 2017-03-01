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1 марта 2017, 1:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бенфика» обыграла «Эшторил» в первом полуфинальном матче Кубка Португалии

Лиссабонская «Бенфика» добыла победу над «Эшторилом» в первом матче ½ финала Кубка Португалии.

Встреча состоялась на стадионе «Антониу Коимбра да Мота» в Эшториле и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 36-й минуте счёт открыл нападающий «Бенфики» Константинос Митроглу. На 41-й минуте Клебер реализовал пенальти и сделал счёт равным. Победу «орлам» принёс второй гол Митроглу, забитый на 89-й минуте.

Ответный матч «Бенфика» и «Эшторил» проведут 5 апреля в Лиссабоне.

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