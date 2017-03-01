«Бенфика» обыграла «Эшторил» в первом полуфинальном матче Кубка Португалии

Встреча состоялась на стадионе «Антониу Коимбра да Мота» в Эшториле и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 36-й минуте счёт открыл нападающий «Бенфики» Константинос Митроглу. На 41-й минуте Клебер реализовал пенальти и сделал счёт равным. Победу «орлам» принёс второй гол Митроглу, забитый на 89-й минуте.



Ответный матч «Бенфика» и «Эшторил» проведут 5 апреля в Лиссабоне.