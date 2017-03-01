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1 марта 2017, 1:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бордо» выбил «Лорьян» с Уорисом в составе из Кубка Франции

«Бордо» победил «Лорьян» в матче 1/8 финала Кубка Франции.

Встреча проходила в «Бордо» на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счётом 2:1.

Экс-форвард «Спартака» Маджид Уорис, ныне выступающий за «Лорьян», провёл на поле 82 минуты.

В дебюте второго тайма Бенжамен Жанно вывел гостей вперёд. На 61-й минуте Гаэтан Лаборде провёл ответный мяч, а ещё через 11 минут оформил дубль, принеся хозяевам победу.

«Бордо» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, «Лорьян» покинул турнир.

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