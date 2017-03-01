«Бордо» выбил «Лорьян» с Уорисом в составе из Кубка Франции

Встреча проходила в «Бордо» на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счётом 2:1.



Экс-форвард «Спартака» Маджид Уорис, ныне выступающий за «Лорьян», провёл на поле 82 минуты.



В дебюте второго тайма Бенжамен Жанно вывел гостей вперёд. На 61-й минуте Гаэтан Лаборде провёл ответный мяч, а ещё через 11 минут оформил дубль, принеся хозяевам победу.



«Бордо» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, «Лорьян» покинул турнир.