«Ювентус» победил «Наполи» в первом матче ½ финала Кубка Италии по футболу
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. «Ювентус» обыграл «Наполи» в первом матче ½ финала Кубка Италии по футболу. Встреча в Турине завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
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В составе «Ювентуса» голы забили Пауло Дибала (47-я и 69-я минуты, оба — с пенальти) и Гонсало Игуаин (64). У «Наполи» отличился Хосе Кальехон (36).
Ответная встреча состоится 5 апреля в Неаполе. В другом полуфинале встретятся «Рома» и «Лацио». Первая игра пройдет в среду, ответная — 5 апреля.
Самым титулованным клубом в истории Кубка Италии является «Ювентус», который 11 раз становился обладателем трофея. На счету «Наполи» пять побед в Кубке страны, последняя из которых состоялась в 2014 году.
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