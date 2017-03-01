«Лестер»: Раньери не перечислял € 1,75 млн в благотворительный фонд клуба

Данная информация была распространена в социальных сетях и вызвала бурную реакцию среди болельщиков, которые благодарили Раньери за такой поступок. Тем не менее в «Лестере» в ответ на просьбу издания Leicester Mercury дать комментарий подчеркнули, что «эти сведения ничем не подкреплены и были распространены источником, не заслуживающим доверия».