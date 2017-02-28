«Реал Сосьедад» упустил победу над «Эйбаром», но догнал «Атлетико»

Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счетом 2:2.



У хозяев отличились Хуанми и Карлос Вела (с пенальти), у гостей — Гонсало Эскаланте и Педро Леон. Обе команды заканчивали встречу вдесятером: на 46-й минуте вторую желтую карточку получил Флорьян Лежён, а на исходе часа игры — Хуанми.



«Реал Сосьедад», набравший 45 очков, догнал «Атлетико» и делит с ним четвертое место в турнирной таблице, но у мадридцев есть матч в запасе. «Эйбар» (39) идет седьмым.