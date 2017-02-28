«Айнтрахт» обыграл «Арминию» и вышел в полуфинал Кубка Германии

Встреча проходила на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный мяч на шестой минуте записал на свой счёт форвард Данни Блум. Таким образом, «Арминия» своё выступление на турнире завершила, а «Айнтрахт» пробился в полуфинал.



«Айнтрахт» стал первым полуфиналистом Кубка Германии. В других парах ¼ финала встретятся «Шпортфройнде» — «Боруссия» Д, «Гамбург» — «Боруссия» М и «Бавария» — «Шальке-04».