«Айнтрахт» обыграл «Арминию» и вышел в полуфинал Кубка Германии
В четвертьфинальном матче Кубка Германии «Айнтрахт» на своём поле принимал «Арминию».
Встреча проходила на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный мяч на шестой минуте записал на свой счёт форвард Данни Блум. Таким образом, «Арминия» своё выступление на турнире завершила, а «Айнтрахт» пробился в полуфинал.
«Айнтрахт» стал первым полуфиналистом Кубка Германии. В других парах ¼ финала встретятся «Шпортфройнде» — «Боруссия» Д, «Гамбург» — «Боруссия» М и «Бавария» — «Шальке-04».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter