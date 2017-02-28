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28 февраля 2017, 23:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Руководство «Вест Бромвича» хочет купить ещё одного нападающего

Председатель правления «Вест Бромвич Альбион» Джон Уильямс сообщил, что клуб намерен приобрести нападающего в летнее трансферное окно.

При этом Уильямс намекнул, что один из действующих форвардов «дроздов» может покинуть клуб, так как ВБА играет по схеме с одним нападающим.

«Нам нужен ещё один нападающий, мы хотели бы его подписать. Зимой мы не слишком упорствовали в поиске нового форварда. Но есть проблема. Мы можем потратить £ 20 млн и купить нападающего, но у нас уже есть Хосе Саломон Рондон и Хал Робсон-Кану. При этом команда очень редко играет по схеме “4−4−2”. Тактика — не моё дело, но правлению нужно тщательно изучить этот вопрос», — цитирует Уильямса Birmingham Mail.

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