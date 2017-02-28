Футболист Кассано может завершить карьеру после запрета тренироваться с «Сампдорией»

Кассано в 2015 году после расторжения контракта с «Пармой», заключил двухлетнее соглашение с «Сампдорией», за которую уже выступал в 2007—2011 годах. Перед началом нынешнего сезона 34-летний форвард был исключен из основного состава генуэзцев, а в январе 2017-го стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию сторон, при этом Кассано было позволено тренироваться с молодежной командой «Сампдории».

«Это довольно грустно. “Сампдория” сказала мне нет, но это не проблема, — заявил Кассано Sky Sport Italia. — Больше всего меня расстраивает то, что я не смогу больше тренироваться с парнями. Я благодарен Чиччио Педроне и его помощникам, которые были просто фантастическими. Я многому научился у ребят. Это жизнь, надо двигаться дальше. Я иду по жизни с высоко поднятой головой. Что я теперь буду делать? Останусь дома и буду счастливым отцом».

Как отмечает Football Italia, Кассано ранее отказал клубу «Виртус Энтелла», выступающему в серии Б (второй дивизион чемпионата Италии), и, вероятно, завершит профессиональную карьеру, если не получит новых предложений.

На протяжении карьеры Кассано, помимо «Пармы» и «Сампдории», выступал за итальянские «Бари», «Рому», «Интер» и «Милан», с которым стал чемпионом страны, а также побеждал в чемпионате Испании в составе мадридского «Реала».