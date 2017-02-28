Мель: Когда тебе звонят из «Депортиво», всегда нужно говорить «да»
Новый наставник «Депортиво» Пепе Мель прокомментировал своё назначение на пост главного тренера команды, о котором было объявлено накануне.
53-летний специалист сменил Гаиску Гаритано, который ранее был уволен после поражения «Депортиво» от «Леганеса» со счётом 0:4 в 24-м туре чемпионата Испании.
«Переговоры с «Депортиво» получились очень простыми. Мне позвонил спортивный директор и спросил, хочу ли я возглавить команду. Я ответил: «Да, конечно». Этому клубу очень трудно сказать «нет». У меня были другие предложения, которые я отклонил, но, когда тебе звонят из «Депортиво», всегда нужно говорить «да», — цитирует Меля AS.
«Депортиво» в данный момент занимает в турнирной таблице Примеры 17-е место, набрав 19 очков.
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