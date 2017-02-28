«Челси» не намерен удерживать Куртуа новым контрактом
«Челси» не вел переговоров с голкипером Тибо Куртуа о новом контракте, несмотря на интерес со стороны «Реала», сообщает Evening Standard.
Нынешнее соглашение 24-летнего бельгийца с «синими» рассчитано на 2 года. Игрок сборной Бельгии входит в список интересов мадридского клуба наряду с вратарем «Манчестер Юнайтед» Дэвида Де Хеа.
В текущем сезоне Тибо Куртуа сыграл в 26 матчах во всех турнирах и пропустил 19 голов.
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