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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28924686/
28 февраля 2017, 21:01 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Челси» не намерен удерживать Куртуа новым контрактом

«Челси» не вел переговоров с голкипером Тибо Куртуа о новом контракте, несмотря на интерес со стороны «Реала», сообщает Evening Standard.

Нынешнее соглашение 24-летнего бельгийца с «синими» рассчитано на 2 года. Игрок сборной Бельгии входит в список интересов мадридского клуба наряду с вратарем «Манчестер Юнайтед» Дэвида Де Хеа.

В текущем сезоне Тибо Куртуа сыграл в 26 матчах во всех турнирах и пропустил 19 голов.

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