«Челси» не намерен удерживать Куртуа новым контрактом

Нынешнее соглашение 24-летнего бельгийца с «синими» рассчитано на 2 года. Игрок сборной Бельгии входит в список интересов мадридского клуба наряду с вратарем «Манчестер Юнайтед» Дэвида Де Хеа.

В текущем сезоне Тибо Куртуа сыграл в 26 матчах во всех турнирах и пропустил 19 голов.