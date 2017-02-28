Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28924683/
28 февраля 2017, 21:00 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Фалькао, Субашич и Глик не сыграют с «Марселем» в 1/8 финала Кубка Франции

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим предоставил дополнительный день отдыха ряду игроков.

Вратарь Даниэль Субашич, защитник Камиль Глик и нападающий Радамель Фалькао не помогут команде в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Марселем». Встреча состоится завтра и начнется в 23.05 по московскому времени.

Заявка «Монако» на матч с «Марселем» выглядит следующим образом: Де Санктис, Си, Бадиашиле — Диалло, Жемерсон, Жорже, Менди, Раджи, Сидибе, Туре — Бакайоко, Дирар, Фабинью, Лемар, Моутинью, Н'Дорам, Силва — Кардона, Жермен, Мбаппе.

Марсель
Новости Матчи Состав Статистика
Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
28 февраля

Умер легендарный советский хоккеист

"Игнашевич был готов уйти из ЦСКА". Интервью дня

Самоубийство русского хоккея. Все о скандале года