Фалькао, Субашич и Глик не сыграют с «Марселем» в 1/8 финала Кубка Франции
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим предоставил дополнительный день отдыха ряду игроков.
Вратарь Даниэль Субашич, защитник Камиль Глик и нападающий Радамель Фалькао не помогут команде в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Марселем». Встреча состоится завтра и начнется в 23.05 по московскому времени.
Заявка «Монако» на матч с «Марселем» выглядит следующим образом: Де Санктис, Си, Бадиашиле — Диалло, Жемерсон, Жорже, Менди, Раджи, Сидибе, Туре — Бакайоко, Дирар, Фабинью, Лемар, Моутинью, Н'Дорам, Силва — Кардона, Жермен, Мбаппе.
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