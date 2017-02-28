Акционеры «Милана» 3 марта обсудят вопрос о продаже клуба китайцам

Как ожидается, президент Сильвио Берлускони и подконтрольная ему компания «Fininvest» одобрят продажу клуба китайскому консорциуму «Sino-Europe Sports». Акционеры должны утвердить сделку на собрании, но это формальность, поскольку 99,93 процента акций принадлежат компании Берлускони.

Ожидается, что Адриано Галлиани и Барбара Берлускони покинут руководящие посты.