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28 февраля 2017, 20:55 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Акционеры «Милана» 3 марта обсудят вопрос о продаже клуба китайцам

Итальянский футбольный клуб «Милан» официально объявил сегодня на своем сайте, что собрание акционеров пройдет в ближайшую пятницу, 3 марта.

Как ожидается, президент Сильвио Берлускони и подконтрольная ему компания «Fininvest» одобрят продажу клуба китайскому консорциуму «Sino-Europe Sports». Акционеры должны утвердить сделку на собрании, но это формальность, поскольку 99,93 процента акций принадлежат компании Берлускони.

Ожидается, что Адриано Галлиани и Барбара Берлускони покинут руководящие посты.

В субботу, 4 марта, должна состояться пресс-конференция, на которой представят новых владельцев «Милана».

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