Аллегри сообщил друзьям, что перейдет в «Арсенал»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил друзьям, что присоединится к «Арсеналу» летом, утверждает calciomercato.com.
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Нынешний контракт итальянского специалиста с туринцами рассчитан до конца следующего сезона, однако он готов принять новый вызов в Англии. Ожидается, что он заменит в стане «канониров» Арсена Венгера, который будет уволен в конце сезона.
Также отмечается, что преемником Аллегри в «Ювентусе» станет нынешний наставник «Ромы» Лучано Спаллетти.
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