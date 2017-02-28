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28 февраля 2017, 20:55 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Аллегри сообщил друзьям, что перейдет в «Арсенал»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил друзьям, что присоединится к «Арсеналу» летом, утверждает calciomercato.com.

Главный тренер <span class=error>Ювентуса</span> Массимилиано Аллегри сообщил друзьям что присоединится к Арсеналу летом. Увеличить
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Нынешний контракт итальянского специалиста с туринцами рассчитан до конца следующего сезона, однако он готов принять новый вызов в Англии. Ожидается, что он заменит в стане «канониров» Арсена Венгера, который будет уволен в конце сезона.

Также отмечается, что преемником Аллегри в «Ювентусе» станет нынешний наставник «Ромы» Лучано Спаллетти.

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