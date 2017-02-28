Аллегри сообщил друзьям, что перейдет в «Арсенал»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Нынешний контракт итальянского специалиста с туринцами рассчитан до конца следующего сезона, однако он готов принять новый вызов в Англии. Ожидается, что он заменит в стане «канониров» Арсена Венгера, который будет уволен в конце сезона.

Также отмечается, что преемником Аллегри в «Ювентусе» станет нынешний наставник «Ромы» Лучано Спаллетти.