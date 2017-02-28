«Интер» оштрафовали за поведение фанатов, бросавших посторонние предметы в судей

Миланский клуб был оштрафован на € 20 тыс. за поведение болельщиков в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии с «Ромой», сообщает Football Italia.



Фанаты «Интера» во время игры обрушились с критикой на арбитров встречи, скандируя оскорбления, бросая в них посторонние предметы, включая зажигалки и бутылку с водой. Также некоторые фанаты пытались плевать в сторону официальных лиц матча, когда те покидали поле после финального свистка.



Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой «Ромы» со счётом 3:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе Паоло Тальявенто.