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28 февраля 2017, 20:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» оштрафовали за поведение фанатов, бросавших посторонние предметы в судей

Дисциплинарный комитет Серии А вынес вердикт в отношении фанатов «Интера».

Миланский клуб был оштрафован на € 20 тыс. за поведение болельщиков в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии с «Ромой», сообщает Football Italia.

Фанаты «Интера» во время игры обрушились с критикой на арбитров встречи, скандируя оскорбления, бросая в них посторонние предметы, включая зажигалки и бутылку с водой. Также некоторые фанаты пытались плевать в сторону официальных лиц матча, когда те покидали поле после финального свистка.

Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой «Ромы» со счётом 3:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе Паоло Тальявенто.

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