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28 февраля 2017, 20:32 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

ФК «Динамо» (Киев) отдал форварда Жуниора Мораэса в аренду «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Бразильский нападающий Жуниор Мораэс на правах аренды перешел из киевского «Динамо» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.

Бразильский нападающий <span class=error>Жуниор</span> <span class=error>Мораэс</span> на правах аренды перешел из киевского Динамо в китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба. Увеличить
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Срок аренды 29-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2016/17.

«Считаю, это хороший вариант для меня. Так сложились обстоятельства, что я рассматривал разные варианты, и предложение из Китая об аренде до конца сезона оказалось самым интересным и подходящим. Этот вариант устроил оба клуба и меня, поэтому решили осуществить мой переход. В Китае хорошие условия для работы, и мне интересно попробовать свои силы в этом чемпионате, это серьезный вызов для меня», — сказал Жуниор Мораэс.

Жуниор Мораэс перешел в «Динамо» в мае 2015 года из донецкого «Металлурга». В общей сложности в составе киевлян он провел 55 матчей и забил 22 гола, выиграв чемпионат и Суперкубок Украины. Ранее форвард также выступал за софийский ЦСКА, румынскую «Глорию» и бразильский «Сантос».

По итогам завершившегося в 2016 году сезона «Тяньцзинь Цюаньцзянь» стал победителем первой лиги чемпионата Китая и новый сезон, стартующий в марте, начнет в элитном дивизионе национального первенства — суперлиге.

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