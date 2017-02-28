Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь»: Новички клуба будут уровня Диего Косты
Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Шу Юхуи сообщил, что ближайшим летом клуб продолжит попытки приобрести звёздных игроков уровня нападающего «Челси» Диего Косты, а также сообщил, что переход форварда «Монако» Радамеля Фалькао в команду сорвался
из-за вето главного тренера Фабио Каннаваро.
«Теоретически у нас нет ограничений по трансферному бюджету. Мы можем претендовать на кого хотим, но в некоторых ситуациях наши цели не желают переходить в наш клуб. В прошлом году пытались подписать контракт с Пато, но он сначала отказал, потому что мы выступали во втором дивизионе. Когда вышли в высший дивизион, и он присоединился к клубу.
Мы также рассматривали возможность приобретения Диего Косты и других звёзд. Продолжим делать это в июне. Могу вас заверить, что новые игроки будут такого же уровня, как Коста. Что касается Фалькао, то вели с ним переговоры целую ночь. Были близки к подписанию контракта, но сделку сорвал главный тренер Фабио Каннаваро, который сказал, что этот игрок не подходит под наш стиль игры», — цитирует Юхуи ESPN FC.
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