Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь»: Новички клуба будут уровня Диего Косты

«Теоретически у нас нет ограничений по трансферному бюджету. Мы можем претендовать на кого хотим, но в некоторых ситуациях наши цели не желают переходить в наш клуб. В прошлом году пытались подписать контракт с Пато, но он сначала отказал, потому что мы выступали во втором дивизионе. Когда вышли в высший дивизион, и он присоединился к клубу.



Мы также рассматривали возможность приобретения Диего Косты и других звёзд. Продолжим делать это в июне. Могу вас заверить, что новые игроки будут такого же уровня, как Коста. Что касается Фалькао, то вели с ним переговоры целую ночь. Были близки к подписанию контракта, но сделку сорвал главный тренер Фабио Каннаваро, который сказал, что этот игрок не подходит под наш стиль игры», — цитирует Юхуи ESPN FC.