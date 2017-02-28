Источник: Месси хочет, чтобы «Барселона» продала Алькасера

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Молодой испанец перебрался в стан сине-гранатовых летом 2016 года примерно за € 30 млн. По задумке тренерского штаба «Барсы», он должен был составить конкуренцию Луису Суаресу, но 23-летний футболист не оправдал надежд. В текущем сезоне Примеры Пако забил лишь 1 гол в 11 матчах.



«Барселона» готова прислушаться к Месси и найти нового нападающего, который бы соответствовал уровню команды. При этом Лионель выступает за то, чтобы клуб вернул Мунира Эль-Хаддади, который сейчас выступает за «Валенсию» на правах аренды.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Месси не хочет видеть в «Барселоне» Жереми Матьё, Лука Диня и Андре Гомеша.