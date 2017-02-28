Источник: Месси хочет, чтобы «Барселона» продала Алькасера
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ожидает, что клуб продаст форварда Пако Алькасера по окончании сезона, утверждает Don Balon.
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«Барселона» готова прислушаться к Месси и найти нового нападающего, который бы соответствовал уровню команды. При этом Лионель выступает за то, чтобы клуб вернул Мунира
Ранее испанские СМИ сообщали, что Месси не хочет видеть в «Барселоне» Жереми Матьё, Лука Диня и Андре Гомеша.
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