Раньери не собирается на пенсию
Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери, отправленный в отставку на прошлой неделе, не собирается заканчивать карьеру.
Об этом рассказал известный в прошлом голландский нападающий Джимми Флойд Хассельбайнк.
«Я работал под руководством Раньери пять лет в “Челси” и “Атлетико”, и мы до сих пор поддерживаем отношения. Когда его уволили, я разговаривал с ним. Он был удивлен. Но при этом Клаудио прекрасно понимает, что такова футбольная жизнь. Он полон энергии и не собирается на пенсию, хочет еще поработать», — сказал Хассельбайнк в эфире Sky Sports.
Напомним, в прошлом сезоне 65-летний Раньери сенсационно привел «Лестер» к титулу чемпионов Англии.
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