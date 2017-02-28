Раньери не собирается на пенсию

Об этом рассказал известный в прошлом голландский нападающий Джимми Флойд Хассельбайнк.

«Я работал под руководством Раньери пять лет в “Челси” и “Атлетико”, и мы до сих пор поддерживаем отношения. Когда его уволили, я разговаривал с ним. Он был удивлен. Но при этом Клаудио прекрасно понимает, что такова футбольная жизнь. Он полон энергии и не собирается на пенсию, хочет еще поработать», — сказал Хассельбайнк в эфире Sky Sports.

Напомним, в прошлом сезоне 65-летний Раньери сенсационно привел «Лестер» к титулу чемпионов Англии.