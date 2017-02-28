ФИФА отстранила на два года экс-члена исполкома организации
Бывший член исполкома ФИФА Амос Адаму отстранен на два года от футбольной деятельности, информирует официальный сайт организации.
Ранее комитет по этике после проведенного расследования рекомендовал отстранить 62-летнего нигерийца от футбольной деятельности на два года и оштрафовать на 20 тысяч швейцарских франков.
Комитет по этике нашел признаки конфликта интересов и злоупотребления полномочиями со стороны Адаму, который
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