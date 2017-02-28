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28 февраля 2017, 19:35 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

ФИФА отстранила на два года экс-члена исполкома организации

Бывший член исполкома ФИФА Амос Адаму отстранен на два года от футбольной деятельности, информирует официальный сайт организации.

Ранее комитет по этике после проведенного расследования рекомендовал отстранить 62-летнего нигерийца от футбольной деятельности на два года и оштрафовать на 20 тысяч швейцарских франков.

Комитет по этике нашел признаки конфликта интересов и злоупотребления полномочиями со стороны Адаму, который какое-то время входил в исполком Конфедерации африканского футбола и даже фигурировал в числе кандидатов на пост главы организации. В 2010 году его за нарушение кодекса этики уже дисквалифицировали на три года. Тогда он подозревался в готовности продать свои голоса в поддержку одной из стран, претендовавших на проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
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