Президент УПЛ: Клубы пошли навстречу сборной в вопросе переноса матчей
Генинсон подтвердил перенос матчей с участием ведущих команд страны.
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Ведущие клубы украинской футбольной
Таким образом, матчи «Шахтера» с «Олимпиком», «Динамо» с «Черноморцем» и «Днепра» с «Карпатами» состоятся в пятницу, 17-го марта.
— Пришло
Благодаря этому национальная команда сможет начать тренировочный сбор перед поединком с хорватами на следующий день. Поэтому Андрей Шевченко получит неделю на подготовку к ключевому поединку в группе. Сбор планирует проводить в Австрии, откуда уже отправится на поединок в Загреб.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о том, что три ведущих клуба Украины могут провести свои матчи 22-го тура на день раньше запланированного срока — 17-го марта.
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