Президент УПЛ: Клубы пошли навстречу сборной в вопросе переноса матчей

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Ведущие клубы украинской футбольной Премьер-лиги перенесли свои матчи 22-го тура УПЛ на сутки ради интересов национальной сборной, сообщает footballua.tv со ссылкой на президента УПЛ Владимира Генинсона.

Таким образом, матчи «Шахтера» с «Олимпиком», «Динамо» с «Черноморцем» и «Днепра» с «Карпатами» состоятся в пятницу, 17-го марта.

— Пришло письмо-просьба, чтобы в субботу ребята улетели. Мы обратились ко всем командам, пока нашли понимание. С этим никаким проблем. Официально это будет тогда, когда мы назначим тур. Все клубы пошли навстречу, они согласны. В принципе, проблем нет, — отметил Генинсон.

Благодаря этому национальная команда сможет начать тренировочный сбор перед поединком с хорватами на следующий день. Поэтому Андрей Шевченко получит неделю на подготовку к ключевому поединку в группе. Сбор планирует проводить в Австрии, откуда уже отправится на поединок в Загреб.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о том, что три ведущих клуба Украины могут провести свои матчи 22-го тура на день раньше запланированного срока — 17-го марта.