Нападающий киевского «Динамо» переходит в клуб Суперлиги Китая
Бразилец будет выступать за «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Нападающий ФК «Динамо» (Киев) Жуниор Мораэс на правах аренды до окончания сезона 2016/17 будет выступать за китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает официальный сайт киевской команды.
По итогам сезона 2016 года «Тяньцзинь Цюаньцзянь» стал победителем первой лиги чемпионата Китая и новый сезон, который стартует 4-го марта, начнет в Суперлиге.
Мораэс выступал за «Динамо» с лета 2015 года, стал чемпионом Украины сезона 2015/16 и обладателем Суперкубка Украины 2016 года.
За полтора года провел в основном составе «Динамо» 36 игр, забил 17 голов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter