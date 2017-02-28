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28 февраля 2017, 19:07 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Нападающий киевского «Динамо» переходит в клуб Суперлиги Китая

Бразилец будет выступать за «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Бразилец будет выступать за Тяньцзинь Цюаньцзянь. Увеличить
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Нападающий ФК «Динамо» (Киев) Жуниор Мораэс на правах аренды до окончания сезона 2016/17 будет выступать за китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает официальный сайт киевской команды.

По итогам сезона 2016 года «Тяньцзинь Цюаньцзянь» стал победителем первой лиги чемпионата Китая и новый сезон, который стартует 4-го марта, начнет в Суперлиге.

Мораэс выступал за «Динамо» с лета 2015 года, стал чемпионом Украины сезона 2015/16 и обладателем Суперкубка Украины 2016 года.

За полтора года провел в основном составе «Динамо» 36 игр, забил 17 голов.

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