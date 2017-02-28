Руни ждут в «Эвертоне»
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман заявил, что не прочь подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я рад, что Руни решил не переезжать в Китай. Он еще может несколько лет выступать на высоком уровне в Европе. Не стану скрывать, но мы надеемся подписать Уэйна в летнее трансферное окно. В “Эвертоне” его очень ждут», — приводит слова голландца Sky Sports.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter