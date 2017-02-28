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28 февраля 2017, 15:40 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Руни ждут в «Эвертоне»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман заявил, что не прочь подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

Главный тренер <span class=error>Эвертона</span> <span class=error>Рональд</span> <span class=error>Куман</span> заявил что не прочь подписать нападающего Манчестер Юнайтед <span class=error>Уэйна</span> <span class=error>Руни</span>. Увеличить
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«Я рад, что Руни решил не переезжать в Китай. Он еще может несколько лет выступать на высоком уровне в Европе. Не стану скрывать, но мы надеемся подписать Уэйна в летнее трансферное окно. В “Эвертоне” его очень ждут», — приводит слова голландца Sky Sports.

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