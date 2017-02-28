Руни ждут в «Эвертоне»

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«Я рад, что Руни решил не переезжать в Китай. Он еще может несколько лет выступать на высоком уровне в Европе. Не стану скрывать, но мы надеемся подписать Уэйна в летнее трансферное окно. В “Эвертоне” его очень ждут», — приводит слова голландца Sky Sports.