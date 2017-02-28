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28 февраля 2017, 15:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Данило готов помочь «Реалу» в матче с «Лас-Пальмасом»

Защитник «Реала» Данило восстановился после травмы и готов помочь своей команде в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Лас-Пальмасом».

Как сообщает AS, футболист в ходе предыгровой тренировки работал без ограничений.

Бразильский защитник получил травму 11 февраля, в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Осасуной». Из-за повреждения Данило покинул поле на 57-й минуте. Позже врачи диагностировали у футболиста проблемы с лодыжкой.

Ранее стало известно, что участие в матче может принять и Гарет Бэйл, который избежал серьёзного повреждения в поединке с «Вильярреалом» (3:2).

Матч «Реал» — «Лас-Пальмас» состоится 1 марта. Начало — 23:30 мск.

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