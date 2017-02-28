Данило готов помочь «Реалу» в матче с «Лас-Пальмасом»
Защитник «Реала» Данило восстановился после травмы и готов помочь своей команде в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Лас-Пальмасом».
Как сообщает AS, футболист в ходе предыгровой тренировки работал без ограничений.
Бразильский защитник получил травму 11 февраля, в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Осасуной».
Ранее стало известно, что участие в матче может принять и Гарет Бэйл, который избежал серьёзного повреждения в поединке с «Вильярреалом» (3:2).
Матч «Реал» — «Лас-Пальмас» состоится 1 марта. Начало — 23:30 мск.
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