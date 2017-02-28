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28 февраля 2017, 15:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Саутгемптон» не собирается продавать ван Дейка

Председатель совета директоров «Саутгемптона» Ральф Крюгер сообщил, что у клуба нет намерения продать защитника Вирджила ван Дейка.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к голландскому футболисту со стороны «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

«Мы планируем строить команду вокруг костяка клуба. Вирджил предан нашей команде, у нас нет мыслей продать его. Он капитан нашего клуба, и мы видим его только в футболке с красными и белыми полосами. Мы не хотим, чтобы в ближайшие три года от нас уходили ведущие игроки», — цитирует Крюгера Sky Sports.

В мае 2016 года ван Дейк подписал долгосрочный контракт со «святыми» на шесть лет.

Саутгемптон
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