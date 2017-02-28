«Саутгемптон» не собирается продавать ван Дейка

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к голландскому футболисту со стороны «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».



«Мы планируем строить команду вокруг костяка клуба. Вирджил предан нашей команде, у нас нет мыслей продать его. Он капитан нашего клуба, и мы видим его только в футболке с красными и белыми полосами. Мы не хотим, чтобы в ближайшие три года от нас уходили ведущие игроки», — цитирует Крюгера Sky Sports.



В мае 2016 года ван Дейк подписал долгосрочный контракт со «святыми» на шесть лет.