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28 февраля 2017, 15:23 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Иртыш» проводит тренировки в тренажерном зале

Сегодня туром тренерским штабом павлодарской команды была предложен комплекс упражнений на 13-ти рабочих станциях.

Сегодня туром тренерским штабом павлодарской команды была предложен комплекс упражнений на 13-ти рабочих станциях. Увеличить
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Игроки выполнили задания на развитие абсолютно всех групп мышц — рук и ног, плечевого пояса, спины, пресса. Практически все тренировались с хорошим настроением, что было видно хотя бы по улыбкам павлодарцев на снимавшую камеру.

После прохождения всех станций, что заняло сорок пять минут тренером по физподготвке Сергеем Климовым был дан сигнал об окончании занятия.

Иртыш П
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