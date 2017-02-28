«Иртыш» проводит тренировки в тренажерном зале

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Игроки выполнили задания на развитие абсолютно всех групп мышц — рук и ног, плечевого пояса, спины, пресса. Практически все тренировались с хорошим настроением, что было видно хотя бы по улыбкам павлодарцев на снимавшую камеру.



После прохождения всех станций, что заняло сорок пять минут тренером по физподготвке Сергеем Климовым был дан сигнал об окончании занятия.