Дмитрий Шомко: Перед «Астаной» стоят всегда самые высокие цели

— Все отлично, готовимся к сезону, работаем в плановом режиме. На сборах получили хорошие нагрузки, но мы понимаем, что без них нельзя, они помогут нам в сезоне, также сыграли контрольные матчи. Думаю, что мы справились со всей работой и выполнили все задачи, которые ставил перед нами тренерский штаб. Главное, что к началу сезона смогли подойти без травм.



— В нескольких матчах на сборах, вы выходили с капитанской повязкой. Что для Вас быть капитаном «Астаны»?

— Для меня это большая ответственность перед командой, клубом, нашими болельщиками.



— Как себя проявляют новички команды?

— Все новые футболисты сразу и без проблем влились в коллектив. Романа и Дидара знаем давно по матчам чемпионата и сборной. Муртазаев мог стать в прошлом сезоне лучшим бомбардиром чемпионата, но в итоге занял второе место, надеемся, что в этом сезоне он продолжит забивать, но уже в составе «Астаны». Все новички опытные футболисты, тот же Иван Маевский, у которого нет языкового барьера, плюс огромный опыт выступления за сборную Беларуси.



— Сезон вы начинаете матчем против «Кайрата», которому проиграли в прошлом году Суперкубок в серии пенальти. Присутствуют ли реваншистские настроения перед игрой 4 марта?

— Постараемся сыграть в свой футбол, решить судьбу матча в основное время, чтобы не доводить дело до пенальти. Думаю, что будет хороший матч, главное, чтобы не подвела погода, как это было в финале Кубка. В конце сезона из-за снега не получилось сыграть в тот футбол, который ждали болельщики в исполнении обеих команд.



— Ваши ожидания от нового сезона?

— У «Астаны» всегда задачи самые высокие. В чемпионате после трех подряд чемпионств, другой задачи, кроме как первое место быть у нас не может. Что касается Лиги Чемпионов, то постараемся повторить наше достижение и вновь попробовать свои силы в групповом турнире.



— Какие цели ставите перед собой?

— Всегда нужно ставить максимальные цели и стремиться их выполнять.



— Ваши пожелания болельщикам команды?

— Болельщики — это наш «12 игрок», мы чувствуем их поддержку на протяжении всего сезона. В течение последних лет наши болельщики начали создавать на трибунах отличную атмосферу. Радует, что болельщики из других городов приезжают на наши матчи, чтобы поддержать команду и почувствовать атмосферу еврокубков.