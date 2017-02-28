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28 февраля 2017, 14:57 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Пепе Мель будет главным тренером футбольного клуба «Депортиво» до конца сезона

МОСКВА, 28 фев — Р-Спорт. Пепе Мель будет главным тренером «Депортиво» до конца текущего сезона, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

Соглашение подписано с опцией пролонгации. Помогать Мелю в тренерском штабе будут Роберто Риос, Давид Гомес и Хосе Гордильо.

«Депортиво» после 23 туров набрал 19 очков и занимает 17-е место в чемпионате Испании.

Мель, которому во вторник исполнилось 54 года, в качестве тренера преимущественно работал в Испании. В сезоне-2010/11 он вывел в Примеру «Бетис», а потом помог ему пробиться в Лигу Европы. Также в его активе работа в английском «Вест Бромвич Альбион».

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