Пепе Мель будет главным тренером футбольного клуба «Депортиво» до конца сезона

Соглашение подписано с опцией пролонгации. Помогать Мелю в тренерском штабе будут Роберто Риос, Давид Гомес и Хосе Гордильо.

«Депортиво» после 23 туров набрал 19 очков и занимает 17-е место в чемпионате Испании.

Мель, которому во вторник исполнилось 54 года, в качестве тренера преимущественно работал в Испании. В сезоне-2010/11 он вывел в Примеру «Бетис», а потом помог ему пробиться в Лигу Европы. Также в его активе работа в английском «Вест Бромвич Альбион».