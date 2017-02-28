Будущие владельцы «Милана» намерены продлить контракт с Монтеллой

По информации La Gazzetta dello Sport, новые владельцы клуба намерены предложить специалисту новый контракт. Действующий договор истекает летом 2018 года.



Ходили слухи, что президент «Милана» Сильвио Берлускони недоволен работой 42-летнего наставника, однако у китайских инвесторов иное мнение. Ожидается, что 3 марта новые владельцы вступят в права и одной из приоритетных целей является продление соглашения с Монтеллой.



Контракт итальянского специалиста может быть продлён ещё на год, а его зарплата увеличится. На сегодняшний день Монтелла получает € 2,3 млн за сезон.