Дячук-Ставицкий: Голодюк сам попросился обратно
Карпаты подписали футболиста без ведома главного тренера.
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Генеральный директор «Карпат» Юрий
«Он сам попросился к нам обратно. Сказал, что хочет домой. Посмотрим, что из этого получится.
Как отреагировал главный тренер? Я еще не разговаривал с ним, но это же наш воспитанник. Если очень хочет домой, то надо возвращать, — сказал функционер в эфире канала «Футбол 1».
Напомним, что вчера «Карпаты» объявили о подписании полуторагодичного контракта с 29-летним Олегом Голодюком.
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