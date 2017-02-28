Дячук-Ставицкий: Голодюк сам попросился обратно

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Генеральный директор «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий рассказал о подписании Олега Голодюка.

«Он сам попросился к нам обратно. Сказал, что хочет домой. Посмотрим, что из этого получится.

Как отреагировал главный тренер? Я еще не разговаривал с ним, но это же наш воспитанник. Если очень хочет домой, то надо возвращать, — сказал функционер в эфире канала «Футбол 1».

Напомним, что вчера «Карпаты» объявили о подписании полуторагодичного контракта с 29-летним Олегом Голодюком.