Герой футбольного дня. Евгений Хачериди

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Евгений Хачериди никогда не оставлял своей игрой чувств однозначности. Он мог выключить из игры одного из лучших нападающих Европы (вспоминаем матчи киевлян против «Челси» и противостояние Евгения с Диего Костой), а мог «наварить» такой каши, что «расхлебывать» приходилось всей команде. Евгений — это словно тот горный массив. Для кого-то — загадочный, для кого-то — прекрасный, для кого-то — опасный; а подвластен лишь единицам.

Сергей Ребров — тренер явно не для Хачериди. Евгений провел под руководством Сергея Станиславовича несколько хороших матчей, но чаще боролся с проблемами. То его штрафовали, то его отстраняли от основного состава, то его банально обвиняли в неудачных результатах команды.

То, что сейчас происходит вокруг Реброва и Хачериди — это последствия, вероятно, длительного процесса обострения, начало которого совпадает с началом тренерской каденции Сергея Реброва. По своему классу для нынешнего «Динамо» Хачериди — игрок основного состава, а не ротации. Проблема лишь в том, что тренер так и не нашел к футболисту подхода. Поэтому и приходится Реброву отбиваться от нападок журналистов традиционными спичами о конкуренции.

Это не та ситуация, при которой какая-то из сторон сжигает мосты. Это та ситуация, когда мостов не было с самого начала. Евгений, очевидно, доигрывает за «Динамо» последние месяцы. Летом у Хачериди заканчивается контракт, поэтому уже сейчас Хачериди имеет право подписать с новым клубом предварительное соглашение.

Проблема в том, что Хачереди практически выпадает из обоймы сборной Украины. Евгений и так пропустил последние поединки национальной команды, не будучи включенным Андреем Шевченко в заявку. Очевидно, риск повторения ситуации существует и перед важным поединком против хорватов. А в таком поединке Хачериди, — в наилучшей своей форме, — ой как бы пригодился.