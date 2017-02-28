Опанасенко провел 150 матчей в УПЛ
Защитник достиг юбилейной отметки.
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Матч против киевского «Динамо» стал для защитника «Зари» Евгения Опанасенко 150-м в
За запорожский «Металлург» Опанасенко провел 98 матчей. 10 игр на его счету в составе одесского «Черноморца». И 42 игры защитник провел в составе своего нынешнего клуба — луганской «Зари».
Четырежды за это время футболист поразил ворота соперников.
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