Опанасенко провел 150 матчей в УПЛ

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Матч против киевского «Динамо» стал для защитника «Зари» Евгения Опанасенко 150-м в Премьер-лиге.



За запорожский «Металлург» Опанасенко провел 98 матчей. 10 игр на его счету в составе одесского «Черноморца». И 42 игры защитник провел в составе своего нынешнего клуба — луганской «Зари».



Четырежды за это время футболист поразил ворота соперников.