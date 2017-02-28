Наши за границей. Второй эшелон впереди первого

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Украинцы в лигах второго и третьего эшелона просыпаются и начинают забивать и реабилитироваться за неудачные выступления. Дмитрий Чигринский отпраздновал возвращение после травмы голом, Евгений Шахов хорошо отыграл в Лиге Европы, Дмитрий Ярчук вдруг получил место в стартовом составе на матч против лиссабонского «Спортинга», Руслан Малиновский в 1/8 финала Лиги Европы. Украинцы в Венгрии, Австрии и Молдове отличились голами. В то же время в Испании, Германии и Нидерландах продолжаются смутные времена.

Германия.

Немецкие СМИ единодушны — «Дармштадт» покинет Бундеслигу. Не то, чтобы это было не ясно ранее. Но все же поражение дома от одного из потенциальных конкурентов в борьбе против вылета, причем с совершенно отвратительной игрой в атаке (привет и Артему Федецкому), «минус десять» от спасительного 15-го места и «минус восемь» от места в плей-офф против вылета не оставляют шансов. Во всяком случае, история Бундеслиги таких «камбэков» не помнит.

И все же обидно. Поскольку в обороне, в отличие от атаки, Федецкий и партнеры играют довольно-таки солидно. И все же и здесь в итоге допускают ошибки на ровном месте. В первом тайме матча «Дармштадт» — «Аугсбург» при огромном преимуществе хозяев во владении мячом обе команды даже не пытались играть в футбол. Острый навес Федецкого, закончившийся всего лишь угловым, был чуть ли не самым заметным событием в тайме без ударов в створ ворот и без ударов по воротам гостей вообще. А во втором тайме выросли скорости, но никак не футбольный интеллект, и хозяева имели все шансы сохранить минимальное преимущество, добытое после быстрого вброса аута Артема. Тем более, что сам он заблокировал два удара. Но в итоге у гостей прошел прострел слева между украинцем и его партнером по команде, закончившийся реализованным пенальти. А где был правый защитник во время контратаки «Аугсбурга» и голевого паса его «подопечного» левого вингера Дон Вон Чжи, пусть и из центральной зоны — непонятно.

Кстати, за матч Артем получил все те же оценки 4−4.5 от крупнейших немецких сайтов, средние по команде.

Евгений Коноплянка не попал в заявку ни на матч «Шальке» в Лиге Европы против «ПАОКа» (о котором ниже), ни на матч лиги против «Хоффенхайма» (1:1). Его команда на 12-ом месте. Владлен Юрченко в матче Лиги Чемпионов против мадридского «Атлетико» (2:4) также не попал в заявку, а вот в лиге получил первые игровые минуты в 2017-ом году (11) в матче против «Майнца», проигранным «Байером» со счетом 0:2. Леверкузенцы на восьмом месте.

Бельгия.

После поражения в Брюсселе от «Андерлехта» (0:2) шансы «Генка» попасть в чемпионскую «шестерку» значительно снизились, поскольку за два тура до окончания регулярного первенства отставание от ближайшего счастливчика составляет три очка. К тому же, между «Генком» и «Мехеленом» еще и вклинился «Гент», с которым, кстати, команда Руслана Малиновского встретится в 1/8 финала Лиги Европы.

Первый тайм матча лиги был совершенно равным и неинтересным. Центр поля гостей выглядел весьма солидно, а самым опасным ударом был мощный выстрел украинца из-за пределов штрафной, не без труда отбитый вратарем. Еще один удар Руслана с той же позиции низом был неточным. Однако хозяевам удалось забить со «стандарта», и во втором тайме они уже доминировали. В эпизоде, который закончился вторым голом, мяч был проброшен мимо Малиновского, и Тилеманс просто блестяще пробил с 25-тиметровой дистанции. Еще один удар бельгийца из-под украинца примерно оттуда же взял вратарь. На 75-ой минуте 18-ый номер гостей покинул поле.

В матче Лиги Европы дома против «Астры» Руслан был заменен на 90-ой минуте. «Генк» в целом доминировал, кроме конца первого-начала второго тайма, но создал очень мало. Руслан закручивал штрафной в девятку (чуть неточно) и пробивал издали (весьма неточно). Три раза простреливал/навешивал в штрафную, но ударами эти «кроссы» не закончились. Стал вторым на поле по общему числу передач.

Валерий Лучкевич не попал в заявку в матче «Стандарда» против того же «Мехелена» (2:2), и его команда отстает от малинцев уже на семь очков, правда, с матчем в запасе. Роман Безус остался в запасе в матче «Шарлеруа» — «Сент-Трюйден» (1:0). А Сергей Болбат отыграл пять минут в матче «Локерен» — «Эупен» (1:2) и успел получить желтую карточку. И «Локерен», и «Сент-Трюйден» не вылетят из Жупилер-лиги напрямую. У «Кортрейка» Андрея Тотовицкого (вне заявки) после домашнего поражения от «Ваасланда-Беверена» со счетом 1:2 также не осталось турнирных задач в регулярном первенстве.

Греция.

После 0:3 в Салониках ответный матч 1/16 Лиги Европы в Гельзенкирхене (1:1) выглядел простой формальностью. «ПАОКу» все же удалось сохранить лицо, действуя активно, агрессивно и в целом даже получше соперника. Большая часть матча проходила в высоком темпе, и центр поля обе команды проходили очень легко. Евгений Шахов также не смог предотвратить серию атак через свою зону ответственности и удары издали. В одном из эпизодов Майер опередил его и посылал мяч в пустые ворота с десяти метров. Партнер выбил с линии.

С другой стороны, Шахов был чуть ли не главным конструктором быстрых атак своей команды. Два единственных удара в створ ворот Фэрманна с игры нанес он — мощные, с полулета, с 18−20 метров, уверенно взятые вратарем. Кроме того, он отдал пас в прорыв партнеру в центр штрафной и еще один — «кросс» справа — на ее линию. Оба пробили очень неточно.

Матч лиги против «Ираклиса» (1:1) Евгений пропускал из-за перебора желтых карточек. «ПАОК» на третьем месте.

Пятое место в лиге занимает «АЕК», в 22-ом туре переигравший дома «Лариссу» (3:0). Дмитрий Чигринский впервые с начала декабря вернулся в заявку после травмы, получил первые игровые минуты с начала ноября и забил первый гол за команду. На 50-ой минуте он заменил травмировавшегося правого защитника и занял свое место в центре обороны. Интересно, что именно переведенный из центра на правый фланг Коловециос отыграл неуверенно, и гости несколько раз угрожали воротам оттуда. Впрочем, в центре у Чигринского не было никаких проблем. А на 80-ой минуте он мощным ударом головой с шести метров замкнул подачу с углового.

В послематчевом интервью Дмитрий заявил, что это всего лишь маленький шаг вперед и что он больше доволен не голом, а победой и «сухим» матчем в обороне.

В украинском дерби «Астерас» проиграл в гостях «Платаниасу» (0:3), что стало пятым поражением «звезд» подряд во всех турнирах. «Платаниас», наоборот, в пяти последних матчах набрал 13 очков и занимает седьмое место, опережая соперника в этом матче на пять мест и 15 очков.

Плохая форма «Астераса» совпала и с плохой формой Евгения Селина, проведшего чуть ли не худший свой матч в Греции. В первую четверть которого у него не было особых проблем, а вот на 24-ой минуте он не смог ни прервать прострел на Якумакиса, ни заблокировать точный удар замешкавшегося в метре от него форварда. Его «взмах косой» ближе к центру поля и ужасная попытка оттеснить соперника от мяча при длинном забросе также чуть не закончились голами — оба раза спас вратарь. И в эпизоде с третьим голом он вначале проиграл верховую дуэль, а затем вновь не прервал прострел.

Виталий Приндета вышел на замену в составе хозяев на 64-ой минуте при счете 3:0 и отыграл уверенно.

Турция.

В 2017-ом году «Карабюкспор» не изменяет своему принципу — минимальная победа дома и минимальное поражение в гостях. Личность тренера и имя соперника не имеют значения. В первом матче под руководством нового наставника Зорана Баришича команда Евгения Селезнева, Андрея Близниченко и Александра Рыбки (последние двое — вне заявки) переиграла дома «Генчлербирлиги» со счетом 1:0. Селезнев с полным правом может считать себя лучшим игроком матча и отнюдь не из-за четко реализованного пенальти. На его счету в два раза больше ударов по воротам, чем у любого другого игрока на поле (6). Он много двигался, смещался и вглубь поля, и на фланги. Дважды он пробивал издали несложно для вратаря и один раз классно закручивал левой в нижний угол (чуть-чуть неточно). А на 82-ой минуте голкипер спас после его удара в упор из района угла вратарской.

Уровень доверия главного тренера Дика Адвокаата Александру Караваеву остался таким же низким. Так что украинский легионер не попал в заявку и в Газиантепе. Ничья 1:1 оставляет «Фенербахче» четвертым с 12-очковым отставанием от лидера. Не попал Караваев в заявку и в матче Лиги Европы против «Краснодара». Результат 1:1 выбил стамбульцев из турнира на стадии 1/16 финала.

Польша.

Впервые за 15 лет «Лех» (3 место) одержал три победы подряд на старте весенней части сезона. Да еще и все — со счетом 3:0. Правда, матч в гостях против «Погони» был далеко не таким однозначным как для команды, так и для лучшего игрока матча недельной давности Владимира Костевича (желтая карточка). Хозяева провели серию опаснейших атак через фланг украинца с острыми прострелами и ударами. В атаке же Костевич был лучшим в «Лехе» по касаниям мяча и трижды простреливал в штрафную, но безрезультатно.

«Ягеллония» проиграла второй матч с начала второй части сезона, на этот раз в Кракове «Висле» со счетом 1:3 и отстает от лидера лиги «Лехии» уже на четыре очка. Тарас Романчук, на днях подавший прошение о предоставлении ему польского гражданства по причине наполовину польского происхождения, заменен на 57-ой минуте, Дмитрий Хомченовский — на 82-ой. Начало матча было равным, с небольшим преимуществом «Яги». Однако после первого пропущенного (Романчук не прервал обостряющий пас) гости просто растворились на поле. Хомченовский несколько раз неплохо простреливал, но его останавливали. Нанес удар с линии штрафной, несложный для вратаря.

«Брук-Бет Термалика» (5) не проиграла «Легии» и в четвертом матче в истории между этими командами. Именитые хозяева много атаковали, наседали, но гости защищались весьма уверенно, позволив сопернику нанести лишь два удара в створ своих ворот. Вторым после гола (забит головой после навеса со штрафного) был эпизод, в котором Артем Путивцев не смог прервать прострел, и его партнеру пришлось выбивать мяч с линии ворот. В целом же Артем отыграл очень прилично. Владимир Коваль вышел на замену на 79-ой минуте.

«Арка» — «Корона» (10) 4:1. Сергей Пилипчук отыграл семь минут за гостей.

Испания. Без все еще травмированного Артема Кравца «Гранада» уступила в Бильбао «Атлетику» (1:3), и ее отставание от спасительного 17-го места составляет три очка. «Малага» после поражения в гостях от «Эйбара» (0:3) остается 14-ой. Денис Бойко в запасе.

Нидерланды. Нашумевший автогол вратаря «ПСВ» Йеруна Зута, зафиксированный лишь благодаря электронной системе, принес победу лидеру лиги «Фейеноорду» (2:1) и увеличил отрыв последних от идущих третьими «фермеров» до 11-ти очков. Александр Зинченко остался в запасе проигравших.

Португалия. Дмитрий Ярчук впервые с середины декабря получил игровые минуты за «Эшторил» (15), да еще и в матче против «Спортинга» (0:2). Игравший на позиции левого вингера украинец был незаметен и не запомнился ничем, кроме частых потерь мяча (5). Заменен на 81-ой минуте.

Болгария. Игорь Пластун остался в запасе «Лудогорца» и в ответном матче 1/16 Лиги Европы против «Копенгагена» (0:0). Его команда вылетела из турнира. А в лиге продолжает лидировать, победив «Верею» со счетом 4:0. В этом матче Пластун отыграл все 90 минут. «Дунав» с Алексеем Лариным обыграл в гостях «Ботев» (2:0) и остался шестым.

Венгрия. «МТК» (9) победил в гостях «Дьошдьор» (3:2) в том числе и благодаря дебютному голу Юрия Коломойца. На 52-ой минуте форвард замкнул прострел слева техничным ударом слета в девятку из района 11-метровой отметки. Заменен на 88-ой минуте.

«Вашаш» — «Дьирмот» 1:1. Владимир Танчик отыграл три минуты за гостей. Его команда остается последней.

Азербайджан. «Нефтчи» переиграл в гостях «АЗАЛ» (1:0) и укрепился на шестом месте. Кирилл Петров отыграл полный матч без серьезных ошибок. «Габала» свой очередной матч лиги проведет сегодня.

«Осиек» остался четвертым в хорватской лиге и после поражения в Загребе от «Локомотивы» (0:2). Дмитрий Лепа получил желтую карточку. Не обошелся без предупреждения и Ярослав Мартынюк в матче кипрской лиги «Эрмис» — «АЕК» (2:3). Проигравшие на седьмом месте. В той же лиге Дмитрий Стрелковский отыграл три минуты за «АЕЗ» (13) против «Аннагенниси» (0:0). Тарас Бондаренко также получил желтую карточку в матче «Нови Пазар» — «Металац» (0:0). «Металац» на 12-ом месте в сербской лиге. «Вардар» после победы в дерби над «Шкендией» (3:1) остался лидером македонской лиги. Евгений Новак отыграл полный матч. Дебютировавший за черногорский «Петровац» Анатолий Корнийчук обошелся без предупреждения в матче против «Младости» (0:1), в котором отыграл 33 минуты. В чешской лиге также состоялся дебют украинца — 25 минут за «Збройовку» отыграл Борис Тащи. Победа со счетом 1:0 вывела его команду на 11-ое место.

«Фрозиноне» обыграл «Верону» (1:0) без помощи Василия Приймы (запас) и остался лидером Серии Б. Во втором австрийском дивизионе Евгений Будник отличился голом уже в дебютном матче, но его «Капфенберг» (4) проиграл «Хорну» со счетом 1:2. Забил и Александр Каблаш, и даже дважды — в матче молдовской лиги «Дачия» — «Динамо-Авто» (4:1). «Волки» на четвертом месте. А Марко Девич остался в запасе «Ростова» в матче Лиги Европы против «Спарты» из Праги (1:1). Следующий соперник ростовчан — «Манчестер Юнайтед».