«Ел тренеров на завтрак». 10 историй дикого президента «Палермо»

Конец февраля 2017 года отныне — знаковая дата в истории «Палермо». Президент клуба Маурицио Дзампарини прилюдно бросил: «Mollo tutto!» (я отказываюсь от всего). И подал в отставку. Он уже не раз заявлял подобное, но сейчас никто не сомневается в том, что это заявление не очередной страстный порыв. В течение 15 дней кресло президента «Палермо» займёт другой человек. Но вряд ли он когда-нибудь добьётся хоть толики той популярности, которой добился его предшественник, располагавшийся в этом кресле на протяжении последних 15 лет.



Ниже — 10 эпизодов из жизни самого или по крайней мере одного из самых сумасбродных и ярких президентов в истории кальчо. А может, и всего европейского футбола.

Детство

Биография Дзампарини полна противоречий. В любом случае всякому будет интересна история человека, который из разносчика пиццы превратился в главу крупного финансового синдиката и владельца большой строительной компании. В детстве Маурицио вместе с матерью жил то в доме деда, смотрителя железнодорожной станции в маленьком фриулийском городке Севельяно, то в Аелло-дель-Фриули, где жили родители отца. Отец Маурицио в то время эмигрировал в Венесуэлу, оставив жену и сына на попечение родственников.



Каждый раз, мотаясь между двумя населёнными пунктами, мальчик проезжал на велосипеде мимо старинной роскошной виллы на въезде в город. На её воротах были высечены инициалы её хозяина — представителя местного знатного рода Микели Дзиньоли — «M.Z.». Через несколько десятков лет Маурицио выкупит эту виллу и обоснуется здесь с семьёй. Инициалы на воротах менять по понятным причинам не придётся.



«Я помню, как шёл по этой дороге, толкая тележку с нашими немногочисленными пожитками. Две комнатки, общая ванная — вот квартира моей молодости», — вспоминает Дзампарини. Окна дома деда выходили на футбольное поле, где каждый вечер собиралось несколько десятков ребят, чтобы поиграть. Маурицио был единственным, у кого был пригодный для игры мяч, потому именно он определял, когда начнётся матч, и имел право первым набрать себе команду.



С годами он не потерял хватку, железной рукой управляя делами «Палермо». Он так же набирал игроков, менял тренеров, как перчатки, но уже благодаря заработанному авторитету. И большим деньгам. Дзампарини основал крупнейшую строительную компанию во Фриули, открыл сеть гипермаркетов и быстро превратился в одного из богатейших людей Италии.

Как пришёл в футбол

«Самый большой из всех моих пороков — это футбол, — расскажет Дзампарини в интервью много позже. — Эта привычка обходится так же дорого, как азартные игры или женщины. Но по крайней мере имеет социальный аспект — может дарить счастье. Когда в своих молитвах я прошу прощения за все те деньги, что выкинул на этот спорт, то чувствую себя менее виноватым. Думаю о тех радостных моментах, что переживает множество людей вместе со мной».



По собственному признанию, «Венецию», свой первый футбольный клуб, Маурицио купил по зову сердца. И быстро показал, что умеет вести дела. Он решил объединить две команды («Венецию» и «Местре») в одну, чтобы избежать их банкротства с минимумом финансовых вливаний, реконструировал стадион, под его руководством клуб поднялся из Серии С2 в Серию А. Возможно, клуб и сейчас находился бы в элите итальянского футбола, если бы не ссора Дзампарини с руководством города из-за разногласий по поводу строительства нового стадиона.



В итоге эксцентричный бизнесмен за 20 млн евро выкупил права на «Палермо» и на протяжении 15 последних лет заправлял в нём каждым уголком.



Тренер на пять дней

С первых часов работы в качестве президента клуба Дзампарини дал понять, что теперь он тут босс. С первым тренером, работавшим под началом Маруицио, Роберто Пруццо, Дзампарини распрощался спустя пять дней. Второй — Эцио Глереан — был уволен сразу после первого тура. Третий — Даниэле Аригони — тренировал аж до 23-го. С четвёртым, Недо Сонетти, клуб расстался по окончании сезона. Четыре наставника за год — так были набросаны первые штрихи портрета Дзампарини как «пожирателя тренеров».

Авиакатастрофа

В своё время Дзампарини очень любил путешествовать, постоянно находился в дороге, вояжируя по городам Европы. В последнее время делать это у него получается всё реже и реже.



«Последние 25 лет у меня был частный самолёт, и я совершал по 400 полётов в год, — рассказывает он. — Мог даже провести четыре встречи за день в четырёх разных городах. Сейчас чёртово государство не находит ничего лучше, чем грабить страну: мне дали понять, что я должен пользоваться велосипедом или поездом, что больше не могу иметь свой самолёт. Сказали это весьма своеобразно, установив непомерные налоговые сборы за каждый полёт».



Однако есть в биографии Дзампарини ещё одна не самая приятная глава, после которой летать перехочется любому. В марте 2014 года в частный самолёт Маурицио, на котором тот вместе с женой и бизнес-партнёрами летел к себе на виллу из Палермо, попала молния. В носовой части борта образовалась пробоина, и только мастерство пилота позволило вывести судно из пике и приземлиться без происшествий. Конечно, не с первого раза. «Определённо, я родился в рубашке», — скажет после этого 72-летний бизнесмен.

«Ферреро — шакал»

На столе Дзампарини вы точно не найдёте конфет знаменитой шоколадной фабрики «Ferrero Rocher». Причина простая — Маурицио терпеть не может владельца компании Массимо Ферреро, занимающего пост президента «Сампдории». Генуэзский клуб проявлял активный интерес к полузащитнику «Палермо» Эдгару Баррето, но Дзампарини был твёрдо намерен сохранить игрока в команде. В итоге переговоры провалились, Ферреро подал на президента сицилийцев заявление в полицию, а журналистам сказал:



«Я сыт по горло этим Дзампарини. Он угрожал мне. Хватит оскорблений! Я позвонил ему и спросил про Эдгара Баррето. Дзампарини сказал, что убьёт меня, если узнает о переговорах с ним».



В ответ Дзампарини публично заявил, что Ферреро — шакал, который не имел права вмешиваться в переговоры Баррето с клубом по поводу продления контракта. Чуть позже он же скажет, что скорее сгноит защитника команды Эсекьеля Муньоса на трибунах стадиона, чем даст ему перейти в «Милан» как свободному агенту. В этих вопросах Маурицио всегда был принципиален.

«Блаттер и Платини заслуживают пинка под зад»

В то же время Дзампарини обожал своих игроков. Особенно тех, на ком впоследствии заработает много денег. «Не включить Пасторе в стартовый состав — это оскорбление для всего футбола. Я считаю своего тренера трусом», — говорил он после поражения от «Ромы», когда главная звезда осталась на скамейке. «Если кто-то не будет ставить Дибалу в основу, будет получать от меня пинка под зад», — скажет он позже, когда на Сицилию приедет ещё один маленький гений из Аргентины.



Той же участи, по мнению Дзампарини, заслуживают и Зепп Блаттер с Мишелем Платини. Так он отреагировал на то, что «Наполи» могут запретить проводить домашние матчи Лиги чемпионов на домашней арене «Сан-Пауло».

«Инфантино купил голоса на выборах»

Спустя несколько лет досталось и другому крупному футбольному чиновнику. На этот раз — Джанни Инфантино. На протяжении всей жизни Дзампарини обличал бюрократическую систему Италии, теперь дошла очередь и до ФИФА.



«Система не меняется, и нынешний глава ФИФА, глава бюрократов Инфантино, был её частью на протяжении многих лет. Если они его выбрали, это просто значит, что он купил больше голосов, чем шейх. Надеюсь, меня дисквалифицируют за эти слова. Для меня это было бы большой честью».



Отделался Дзампарини только штрафом в 18 тыс. евро. Для человека с состоянием почти в миллиард — всё равно что купить жвачку. Или выплатить неустойку очередному тренеру.

Месть арбитра

Само собой, доставалось и арбитрам. В 2013-м «Палермо» боролся за выход в Серию А, но в важном матче с «Карпи» проиграл 0:1. Несмотря на то что сицилийы проиграли по делу, Дзампарини обрушился с критикой в адрес судьи Ренцо Кандуссио, обвинив его в неправильной трактовке нескольких эпизодов. Узнав о том, что рефери родом из Савильяно, того городка, где рос он сам, Маурицио набрал мэру города и выяснил, что Кандуссио — сын одного из сотрудников предприятия Дзампарини, которого тот уволил пять лет назад. «Определённо он хотел мести», — скажет президент прессе.

Восемь тренеров за восемь месяцев

Несомненно, Дзампарини запомнится главным образом как человек, без всяких разбирательств расстающийся с тренерами. Он называет Франческо Гвидолина лучшим специалистом из тех, с которыми ему приходилось работать. Притом что Маурицио четырежды отправлял его в отставку. Дважды — по ходу одного сезона. 52 тренера в своё время услышали из уст Дзампарини разящее «уволен». Многие из них — не один раз. В прошлом сезоне он и вовсе превзошёл сам себя, сменив за восемь месяцев восемь наставников. Один ушёл после ссоры с игроками, другой — из-за отсутствия лицензии, ещё один — так и вовсе после победного матча, по окончании которого игроки вынесли тренера с поля на руках.



В то же время в Италии ходила шутка, представляющая разговор тренеров со своими жёнами перед подписанием контракта с «Палермо»: «Дорогая, мне предложили возглавить “Палермо”! Не переживай, вернусь домой к следующим выходным».



Дзампарини вскоре сам расставил всё на свои места, односложно ответив на вопрос журналиста: «Какое ваше главное хобби?». «Увольнять тренеров», — ухмыльнулся он.

Прощание

На протяжении 15 лет руководства Дзампарини «Палермо» болтался между Сериями А и В, но именно при нём выходил в финал Кубка Италии и впервые в истории участвовал в еврокубках. А ещё продавал воспитанников за огромные деньги, благодаря грамотной селекции постоянно пополняя клубную казну. Кавани, Пасторе, Дибала, Тони, Амаури и многие другие начинали свой путь в Европе именно здесь. При этом Маурицио гордо заявляет: «Я — единственный президент, за 25 лет работы не совершивший ни одной незаконной сделки».



Своих игроков он любил как детей, всячески защищал их, но, как и любой строгий отец, время от времени жёстко им выговаривал. «Вы не мужики, а кучка маленьких девочек!», «Я в свои годы быстрее бегаю по утрам, чем когда вы считаете, что сделали рывок!» — высказывания Дзампарини, которые ушли в народ.



Исполнительный директор «Ювентуса» Беппе Маротта однажды назвал Дзампарини фольклорным для Италии персонажем. Таковым он и являлся — приступы гнева, ничем не сдерживаемые порывы, насыщенная всеми удовольствиями мира жизнь и огненные цитаты, на которые тот никогда не скупился. Дзампарини и в 75 был одной из главных искринок итальянского футбола, его неотъемлемой частью. Настолько крутой, что в конце концов ему не осталось ничего другого, кроме как уволить самого себя.