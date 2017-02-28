«Реал» и «Барселона» одержат уверенные победы

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. ЛА ЛИГА. 25-й тур.

28 февраля, вторник

Футбол Испания 2016/2017 Тур 25, 28.02.2017, 21:30 -:- Реал Сосьедад Эйбар

21.30. РЕАЛ СОСЬЕДАД — ЭЙБАР.

Тур открывается матчем двух команд из Гипускуа — одной из четырех провинций Страны Басков. Все пять предыдущих матчей между «Реал Сосьедадом» и «Эйбаром» в рамках ла лиги неизменно заканчивались победами хозяев — кто бы ими ни был. Причем в каждом чемпионате команды заканчивают матчи еще и с одинаковым счетом: обмен домашними победами 1:0 в позапрошлом сезоне и выигрыши хозяев 2:1 в прошлом. В текущем чемпионате «Эйбар» выиграл матч первого круга 2:0, так что, если правило продолжит работать, то надо ждать выигрыша «Ла Реала» с тем же результатом. Однако сан-себастьянцы вынуждены обходиться без обоих своих центральных нападающих — к давней травме Агиррече добавилось повреждение Уильяма Жозе.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,83 Н — 3,66 П2 — 4,51.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 25, 28.02.2017, 23:30 -:- Малага Бетис

23.30. МАЛАГА — БЕТИС.

Тоже дерби — но менее принципиальное. Для обеих этих команд самые важные матчи — против «Севильи», которая в этом сезоне успеха разбить и «Малагу» (крупно), и «Бетис» (дважды). Три прошлых матча между «Малагой» и «Бетисом» неизменно заканчивались со счетом 1:0 (дважды в пользу «огурцов» и с одной победой «анчоусов»). Но теперь голов может быть побольше. Тем более, что каждая команда потеряла по одному основному защитнику из-за дисквалификации — не сыграют Росалес у хозяев и Пиццини у гостей.

Прогноз «СЭ» — 1:0. Коэффициенты Winline: П1 — 1,96 Н — 3,545 П2 — 4,16.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 25, 28.02.2017, 23:30 -:- Валенсия Леганес

23.30. ВАЛЕНСИЯ — ЛЕГАНЕС.

Эти соперники проведут уже четвертый официальный очный матч в сезоне — с учетом кубка. Все три предыдущих встречи выиграла «Валенсия», ни разу при этом не сохранявшая свои ворота «сухими». На сей у валенсийцев серьезные потери: Орельяна дисквалифицирован, а в списке травмированных Родриго, Нани, Санти Мина и Монтойя. Плюс валенсийцы устали играть в слишком плотном графике: это будет их четвертый матч с течение десяти дней. Но преимущество в классе и поддержка «Местальи» должны помочь команде, снова ставшей командой с возвращением тренера Воро.

Прогноз «СЭ» — 1:0. Коэффициенты Winline: П1 — 1,82 Н — 3,53 П2 — 4,82.

1 марта, среда

Футбол Испания 2016/2017 Тур 25, 1.03.2017, 21:30 -:- Осасуна Вильярреал

21.30. ОСАСУНА — ВИЛЬЯРРЕАЛ.

Мало того, что «подводники» потратили все эмоции (да и силы тоже) в матче с «Реалом», так вдобавок получили в нем серьезную травму основного вратаря Асенхо и две дисквалификации на ближайший тур: Марио и Бруно Сориано не сыграют в Памплоне. Хотя и «Осасуне» придется тяжело: в прошлом матче три дня назад памплонцы играли в меньшинстве со середины первого тайма из-за удаления защитника Ойера, ныне дисвалифицированного.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Коэффициенты Winline: П1 — 3,68 Н — 3,32 П2 — 2,14.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 25, 1.03.2017, 21:30 -:- Барселона Спортинг Х

21.30. БАРСЕЛОНА — СПОРТИНГ.

После важнейшей победы на «Висенте Кальдероне» Луис Энрике принимает команду из своего родного города — Хихона. Пока «Спортингом» руководил его близкий друг и бывший защитник «Барсы» Абелардо, то хихонцы вообще без боя сдавали матчи «Барселоне» — обнуляли к этим играм карточки и не тратили сил зря, чтобы сохранить побольше свежести к следующим матчам с куда более серьезными шансами набрать очки. Результат — три поражения «Спортинга» от «Барсы» с общим счетом 1:14. Теоретически игра должна стать для «Барсы» не самой тяжелой и сейчас, несмотря на небольшие потери в составе. Травмированы Матье, Видаль, Маскерано и Арда Туран. Но Луис Энрике наверняка предоставит отдых кому-то из основных игроков после тяжелого матча в Мадриде и перед следующей встречей с «Сельтой».

Прогноз «СЭ» — 3:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,07 Н — 13,00 П2 — 32,00.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 25, 1.03.2017, 23:30 -:- Гранада Алавес

23.30. ГРАНАДА — АЛАВЕС.

У «Алавеса» одновременно перебрали желтых карточек сразу три основных футболиста — ведущий из защитников Лангуардия и оба основных опорника Льоренте и Ману Гарсия. Это прекрасный шанс для «Гранады», выигравшей два прошлых домашних матча и полной желания бороться за то, чтобы выкарабкаться из зоны вылета. Но и у красно-белых есть потери — не сыграют Сампер и Кравец.

Прогноз «СЭ» — 1:0. Коэффициенты Winline: П1 — 2,73 Н — 3,17 П2 — 2,79.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 25, 1.03.2017, 23:30 -:- Сельта Эспаньол

23.30. СЕЛЬТА — ЭСПАНЬОЛ.

«Сельта» в этом сезоне уже обыгрывала «попугаев» в матче первого круга — 2:0. Каталонцы хороши в стройности обороны и мало пропускают, у «Сельты» же должен успеть набрать форму бьющий рекорды результативности Яго Аспас. В прошлой игре он вышел на поле лишь на последние полчаса, и этого хватило, чтобы забить гол со штрафного и принести «Сельте» ничью в Хихоне. Теперь же, в домашнем матче против соседа по турнирной таблице, «Сельту» устроит только победа. Следующие соперники галисийцев будут посильнее — «Барселона» и «Краснодар».

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,95 Н -3,46 П2 — 4,22.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 25, 1.03.2017, 23:30 -:- Реал Лас-Пальмас

23.30. РЕАЛ — ЛАС-ПАЛЬМАС.

Мадридцы изрядно потрепали нервы своих болельщиков в выездных встречах с «Валенсией» и «Вильярреалом». Но на своем поле «Реалу» не нужно будет, как в тех матчах, пропускать два гола, чтобы начинать играть. На «Бернабеу» команда Зинедина Зидана включается в борьбу сразу же и часто решает судьбы матчей еще до перерыва. «Лас-Пальмас» же приезжает в Мадрид при своей худшей серии за весь чемпионат — четыре поражения подряд. Все надежды канарцев — на разочаровывающего пока Хесе и знаменитое «правило Морьентеса» о том, что воспитанники мадридского «Реала» очень часто забивают своей бывшей команде. Последнее тому подтверждение — дубль на «Бернабеу» форварда «Депортиво» Хоселу.

Прогноз «СЭ» — 4:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,16 Н — 8,69 П2 — 15,00.

2 марта, четверг

Футбол Испания 2016/2017 Тур 25, 2.03.2017, 22:45 -:- Депортиво Атлетико

22.45. ДЕПОРТИВО — АТЛЕТИКО.

С точки зрения безопасности матч предстоит сложный — из-за убийства около «Висенте Кальдерона» фаната «Депоротиво» пару лет назад. Что же до футбола, то «Депортиво» не побеждал аж с прошлого года и умудрился туром ранее быть битым 0:4 даже в Леганесе, где местная команда прежде не выигрывала с ноября. Так что шансов остановить «Атлетико» у галисийцев немного. Хавбек «матрасников» Сауль не сыграет из-за дисквалификации.

Прогноз «СЭ» — 0:2. Коэффициенты Winline: П1 — 5,37 Н — 3,71 П2 — 1,68.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 25, 2.03.2017, 23:30 -:- Севилья Атлетик

23.30. СЕВИЛЬЯ — АТЛЕТИК.

«Севилья» по итогам дерби потеряла из-за дисквалификаций сразу троих футболистов. Лимитные желтые карточки получили Нико Пареха, Н'Зонзи и Сарабия. Однако и у «Атлетика» проблем хватает — участие нескольких защитников в матче под угрозой, а центральный форвард Адурис не выйдет на поле точно. Так что «Севилья» остается однозначным фаворитом матча, а дисквалифицированных футболистов Хорхе Сампаоли есть кем заменить.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,67 Н — 3,95 П2 — 5,03.