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28 февраля 2017, 13:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шальке-04» лишился Налдо до конца сезона

Защитник «Шальке-04» Налдо Родригес выбыл из строя до конца сезона из-за травмы приводящей мышцы, сообщил главный тренер команды Маркус Вайнцирль.

«Очень обидная новость. Нам придётся поломать голову над тем, кто будет играть вместо Налдо в оставшейся части сезона. Возможно, из-за этой травмы мы сменим тактику», — приводит слова Вайнцирля Eurosport.

В текущем сезоне чемпионата Германии опытный защитник провёл 18 матчей, отметившись 1 голом. Бразилец перешёл в «Шальке» летом прошлого года на правах свободного агента.

Шальке-04
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