«Шальке-04» лишился Налдо до конца сезона
Защитник «Шальке-04» Налдо Родригес выбыл из строя до конца сезона
из-за травмы приводящей мышцы, сообщил главный тренер команды Маркус Вайнцирль.
«Очень обидная новость. Нам придётся поломать голову над тем, кто будет играть вместо Налдо в оставшейся части сезона. Возможно,
В текущем сезоне чемпионата Германии опытный защитник провёл 18 матчей, отметившись 1 голом. Бразилец перешёл в «Шальке» летом прошлого года на правах свободного агента.
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