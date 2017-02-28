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28 февраля 2017, 13:42 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Ордабасы» сыграл вничью с «Минском»

Шымкентский «Ордабасы» разошелся миром с белорусским «Минском» на УТС в турецкой Анталье.

<span class=error>Шымкентский</span> <span class=error>Ордабасы</span> разошелся миром с белорусским Минском на <span class=error>УТС</span> в турецкой <span class=error>Анталье</span>. Увеличить
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Забитым мячом за южноказахстанцев отметился Алибек Булешев.

«Ордабасы» — «Минск» 1:1 (1:1)
Голы: Булешев 6 (1:0), Бессмертный 29 (1:1).

«Ордабасы»: Бекбаев (Нурмухаметов 55), Абдулин, Рендулич, Ерланов (Адырбеков 46), Тунгышбаев (Жаксыбаев 55), Турсынбай, Бочаров, Аширбеков (Гейнрих 55), Жумаханов, Нусербаев, Булешев.

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