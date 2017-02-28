«Ордабасы» сыграл вничью с «Минском»
Шымкентский «Ордабасы» разошелся миром с белорусским «Минском» на УТС в турецкой Анталье.
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Забитым мячом за южноказахстанцев отметился Алибек Булешев.
«Ордабасы» — «Минск» 1:1 (1:1)
Голы: Булешев 6 (1:0), Бессмертный 29 (1:1).
«Ордабасы»: Бекбаев (Нурмухаметов 55), Абдулин, Рендулич, Ерланов (Адырбеков 46), Тунгышбаев (Жаксыбаев 55), Турсынбай, Бочаров, Аширбеков (Гейнрих 55), Жумаханов, Нусербаев, Булешев.
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